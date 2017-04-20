خلال حوار مع موقع “أفريك فوت”، أثنى قائد المنتخب الوطني واللاعب الحالي لنادي طرابزون سبور، كارل مجاني، على زميله السابق في نادي موناكو نبيل ديرار. مجاني كشف أن المغربي يمتلك مستوى ممتازا وبرهن على ذلك لما كان يلعب في بلجيكا، كما يستطيع أن يتأقلم مع أي دوري وأي درجة يلعب فيه:ا “ديرار لاعب كبير وبرهن على ذلك في بداياته في بلجيكا، يستطيع التأقلم في الدرجة الثانية أو الأولى. ليس لديه أي مشكل من هذه الناحية”. واصل مجاني ثناءه على الدولي المغربي مؤكدا أنه تجمعه علاقة طيبة باللاعب المغربي لما كانا يلعبنا في نادي موناكو، ولديه ذكريات جميلة مع اللاعب، كما نوه ببساطة ديرار الذي يعرف من أين أتى وكيف وصل به الحد إلى هذا المستوى: “تجمعني ذكريات وعلاقة طيبة بنبيل ديرار، إنه لاعب بسيط ويعلم من حيث أتى، إنه شخص نظيف في مكان صعب جدا“.