يمثُل الدولي الجزائري مختار بلخيثر، مدافع النادي الإفريقي التونسي، الأسبوع المقبل، أمام لجنة التأديب التابعة للرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم. يأتي ذلك على خلفية الحركة غير الرياضية التي قام بها اللاعب، إزاء أحد لاعبي فريق نجم المتلوي، خلال المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الفارط، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، وانتهت بفوز فريق باب الحديد بنتيجة 2-0.

والتقطت عدسات الكاميرا المدافع الجزائري للإفريقي، وهو يبصق على أحد لاعبي نجم المتلوي. من ناحية أخرى، قررت الرابطة تغريم مستقبل المرسى والبنزرتي، 2000 دينار؛ بسبب إلقاء القوارير والمقذوفات، وتغريم مستقبل قابس 1000 دينار.