نفى مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي في تصريحات خص بها القناة الإذاعية الأولى، الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية بخصوص تنصيبه كمدرب مساعد للناخب الوطني الجديد “لوكاس ألكاراز”، مشيرا أنه لم يتلق أي اتصال رسمي من مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث قال في هذا الصدد :”حتى الآن ليس هناك أي اتصال رسمي مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، لا يمكنني أن أتحدث عن تواجدي في الطاقم الفني الوطني في الوقت الحالي، لأن هناك العديد من الأمور التي تستوجب المناقشة في حال وجود اهتمام بخدماتي خاصة وأنني مرتبط بعقد مع وفاق سطيف”.