صدمة في بيت الفريق الانجليزي ومورينيو في ورطة

مانشستر يونايتد يعلن تشخيص إصابة ابراهيموفيتش وروخو

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة مزدوجة، بعد تأكيد إصابة الثنائي، المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والمدافع الأرجنتيني ماركوس روخو، بقطع في الرباط الصليبي الداخلي للركبة، ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم.وقال النادي في بيان له: “كشفت الفحوصات التي خضع لها ماركوس روخو وزلاتان إبراهيموفيتش عن إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة أندرلخت يوم الخميس الماضي في الدوري الأوروبي، وسيتم معالجتهما من قبل خبير خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف البيان: “سيتم الكشف عن الفترة التي سيحتاجها اللاعبان للتعافي بعد تحديد طريقة العلاج”.ومن المنتظر أن يغيب المهاجم السويدي المخضرم، 35 عامًا، وهداف “الشياطين الحمر” هذا الموسم في جميع المسابقات، وروخو، أحد الأضلاع الأساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

بالوتيلي يستعد لإنهاء تجربته في الملاعب الفرنسية

أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى اقتراب انتهاء تجربة اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق نيس مع الكرة الفرنسية، مع اقترابه من خوض تجربة جديدة في الملاعب التركية بعد عام واحد من انضمامه للفريق الفرنسي.وقال راديو “مونت كارلو” إن نادي غالطة سراي التركي يستعد لتقديم عرض لإقناع المهاجم الإيطالي الذي استعاد مستواه هذا الموسم مع النادي الفرنسي بتسجيل 15 هدفا في 24 مباراة حتى الأن بالانضمام إلى الفريق وخوض تجربة جديدة في الملاعب التركية.وينتهي عقد بالوتيلي مع نادي نيس بنهاية الموسم الحالي، وبالرغم من سعادة كلا الطرفين بالتجربة إلا أن الراتب الضخم للاعب الإيطالي سيجعل عملية تمديد التعاقد أمراً صعباً وهو ما يدفع بالوتيلي للرحيل عن النادي ومن ثم خوض تجربة جديدة مع فريق أخر.

مانشستر سيتي يستعد لصفقة قياسية

ذكر تقرير إخباري، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد للتقدم بعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون يورو) لضم المدافع ليوناردو بونوتشي من جوفنتوس الإيطالي.وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” إلى أن اهتمام مانشستر سيتي بمدافع يوفنتوس ظهر بشكل واضح منذ أن صرح جوسيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، بأن بونوتشي واحد من اللاعبين المفضلين بالنسبة له في العالم.وكان بونوتشي، الذي سيكمل الـ30 من عمره في ماي المقبل، قد مدد عقده مع جوفنتوس في ديسمبر الماضي ليستمر حتى جوان 2021.ومع ذلك، يبدو مانشستر سيتي عاقدا العزم على التعاقد مع اللاعب، حيث ذكرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية أن النادي مستعد لدفع 60 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما يشكل صفقة قياسية بالنسبة لمدافع.

فيراتي يحذر باريس سان جيرمان من التفريط في مورا

أكد ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، أن إدارة ناديه عليها عدم التفريط في الجناح البرازيلي لوكاس مورا عقب نهاية الموسم الجاري.وأشارت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، إلى أن مورا يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم منذ الانتقال إلى صفوف الفريق الباريسي، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 5 لزملائه، إلا أن إدارة النادي لا تمانع بيعه في فترة الانتقالات الصيفية.ولفتت أيضًا إلى أن عقد لوكاس مورا مع باريس سان جيرمان ينتهي بعد موسمين في صيف 2019.إلا أن زميله فيراتي أكد على ضرورة عدم التفريط في لوكاس مورا، وضرورة استمراره مع الفريق، مشددا على أن اللاعب البرازيلي لديه قدرات مميزة للغاية، سيخسرها الفريق في حالة رحيله.وأشاد فيراتي بزميله قائلا إن لوكاس مورا يتميز بالالتزام الشديد في التدريبات والمباريات، وعامل السرعة، وكذلك مهارته في التخلص من المنافسين، لذا لا مجال للاستغناء عنه بنهاية الموسم.

دورتموند يتلقى صدمتين قبل مواجهة بايرن ميونيخ

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه ربما يفتقد جهود صانع الألعاب نوري شاهين لفترة طويلة أخرى بسبب الإصابة.وتعرض شاهين، 28 عامًا، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 / 2 ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).وقال توخيل عقب المباراة: “يبدو أنه تعرض لتمزق في الرباط الجانبي للكاحل”.وعاد التركي نوري شاهين ، الذي عانى بشكل كبير من الإصابات خلال الأعوام الأخيرة ، إلى الملاعب قبل أسابيع قليلة فقط وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.وفي نفس السياق، يُحتمل غياب المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، عن صفوف دورتموند في مباراته أمام بايرن ميونيخ بالدور قبل النهائي من كأس ألمانيا، حيث غاب عن مباراة اول امس بسبب إصابة عضلية، وقال توخيل إنه من الصعب أن يستعيد لياقته قبل مباراة الأربعاء.

أسطورة تشيلسي: لويز من أفضل مُدافعي العالم

كال فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق، المديح للبرازيلي ديفيد لويز مدافع البلوز، بعدما قاد الفريق للتأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.وحقق البلوز الانتصار على توتنهام بنتيجة (4-2)، على ملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.وقال لامبارد، خلال تصريحاته لشبكة “بي بي سي” البريطانية: “بالنسبة لي، ديفيد لويز دائمًا واحد من أفضل المدافعين في العالم”.وأضاف: “الشيء الرئيسي الذي ساند به الفريق منذ عودته مجددًا لتشيلسي هو اللعب مع ثلاثي خط الدفاع”.وأوضح: “لويز قادر على اللعب في قلب الدفاع، وذلك يمنحه الكثير من الوقت للاستحواذ على الكرة، ويقوم بالتمرير وأيضًا بداية الهجوم”.

وواصل: “لويز يقدم دورًا مركزيًا رائعًا مع الفريق، وساعدنا بشكل كبير”.وأتم: “على المستوى الدفاعي، أعتقد أن ذلك الدور منحه المزيد من الثقة، لكي لا يقلق من عدم التغطية الدفاعية كما كان يحدث في الماضي”.

كورتوا: قرعة نصف نهائي الأبطال كانت متوقعة

علق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي تشيلسي الحالي، وأتلتيكو مدريد السابق، على قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أُجريت، وأوقعت ريال مدريد في مواجهة أتلتيكو مدريد.وقال كورتوا، في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “الجميع كان يعلم أن نصف النهائي سيحمل مباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إنهم يريدون طرفًا آخر في النهائي، بعد مواجهتين جمعتا الفريقين بالنهائي في آخر ثلاث سنوات، لا يوجد كرات ساخنة، لقد جاء الأمر بمحض الصدفة، ولكن هذا ما كانوا يريدونه، لقد كان الأمر متوقعًا”.وتابع الحارس الدولي البلجيكي بقوله: “يجب على أتلتيكو أن يقدم مباراة جيدة في البرنابيو، الجميع يعاني عندما يلعب هناك، ولكن إذا سار أتلتيكو على نهج المباريات الأخيرة فسوف نراه في النهائي مرة أخرى”.

هازارد: كونتي اتخذ قرارًا عظيمًا أمام توتنهام

فاجأ الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، الجميع بتركه للاعبيه، إيدين هازارد، ودييغو كوستا، على مقاعد البدلاء، خلال مباراة البلوز أمام توتنهام، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.وقال هازارد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، بعد المباراة: “من الجيد دائمًا الفوز بهذا النوع من المباريات، نصف نهائي أمام فريق لندني، هذا جيد أيضًا بالنسبة للجماهير، إنه أول نهائي لي في خمس سنوات مع تشيلسي، لذا فهذا أمر جيد للغاية”.وأضاف: “عندما تلعب كرة القدم فإنك ترغب بلعب كل المباريات، لكن المدرب اتخذ قرارًا عظيمًا اليوم بإبقائي على مقاعد البدلاء، لقد وضع ويليان أساسيًا وسجل هدفين لنا”.وشارك هازارد وكوستا بديلين أمام توتنهام، واستطاع الأول أن يسجل الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 75، بعد أن كان الفريقان متعادلين بهدفين لمثلهما.

ساني: غوارديولا يطالبني باللعب مثل ميسي ونيمار

قال ليروي ساني، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن مدربه بيب غوارديولا شجعه على اللعب مثل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، نجمي برشلونة الإسباني. وأضاف ساني، في تصريحات لصحيفة “تيلغراف” الإنجليزية: “غوارديولا قادر على مساعدتي؛ لأنه يعرف كيف يلعب ميسي وكيف يتدرب، لأنه كان يراه يوميًا”.وتابع الدولي الألماني: “لهذا السبب هو يحاول أن يساعدني، ويعطيني الثقة، هو يقول لي: نعم جرب هذا، ربما عليك فعل ذلك مثلما يفعل ميسي أو نيمار”.وتطرق ساني للحديث عن الصعوبات التي واجهته مع بداية انتقاله للسيتي، موضحًا: “كنت صغيرًا، وعندما لعبت أمام الفرق الكبيرة في البداية، فكرت في أنهم أفضل مني”.وواصل: “ربما كنت خائفًا قليلاً؛ لأني في فريق جديد وبلد جديدة، ولا أعلم أي شيء عن هذا الدوري”.وأتم حديثه بقوله: “لكن في النهاية بيب قال لي: العب مثلما كنت تلعب في شالكه؛ لأنك كنت حر هناك، اللاعبون الآخرون هم بشر طبيعيون، لذلك قدم أفضل ما عندك والعب بحرية”.

بايرن ميونيخ يوضح حقيقة إصابة ألابا

طمأن نادي بايرن ميونيخ الألماني، جماهيره بشأن إصابة لاعبه النمساوي دافيد ألابا، والذي استبدل اضطراريًا خلال مواجهة الفريق البافاري وماينز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات البوندسليغا.وخرج ألابا، بعد مرور 17 دقيقة من بداية المباراة بعد إصابته في الركبة، إلا أن النادي الألماني أعلن إصابته بالتواء في الركبة اليسرى.وقال بايرن ميونيخ، في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: “مباراة ماينز انتهت بالألم مبكراً على غير المتوقع لدافيد ألابا”.وأضاف البيان: “في الدقيقة 17 اضطر المدافع النمساوي إلى الخروج بداعي الإصابة، وبعد فحص دقيق من قبل الفريق الطبي لبايرن ميونيخ، اتضح وجود التواء في الركبة اليسرى للاعب”.ونقل الموقع الرسمي، تصريحات كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق البافاري، والذي قال فيها: “إصابته ليست مشكلة كبيرة، الآن سنرى إن كان بإمكانه اللعب يوم الأربعاء أم لا”.ويواجه بايرن ميونيخ، منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ألمانيا.