وضع فريق اتحاد البليدة قدمه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعدما عاد بفوز ثمين من خارج الديار أمام اولمبي الشلف بنتيجة 4-1، أول أمس ضمن فعاليات الجولة 28 من الرابطة الثانية، في الوقت الذي يبقى فيه الصراع على أشده بين اتحاد بسكرة وشبيبة بجاية من اجل اقتطاع التأشيرة الثالثة للصعود مع أفضلية طفيفة لأبناء الزيبان، وبملعب بومزراق بالشلف حقق أبناء مدينة الورود فوزا كبيرا وهاما بنتيجة (4 -1) على حساب الاولمبي المحلي ما يسمح لهم بالحفاظ على مرتبتهم الثانية بمجموع 48 نقطة، وبات البليديون على بعد فوز واحد في المواجهة المقبلة أمام أهلي برج بوعرريج ليضمن رسميا عودته لقسم الكبار، وفي مباراة أخرى، حقق اتحاد بسكرة فوزا مهما ومثيرا خارج قواعده أيضا، وكان ذلك أمام جمعية وهران بنتيجة (4 - 2)، وهو الانتصار الذي سمح له بالتشبث بالمرتبة الثالثة برصيد 45 نقطة، غير أن الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر على التأشيرة الثالثة يبقى نقطتين فقط، ويوجد الاتحاد في أحسن رواق لتحقيق حلم الصعود بشرط الفوز في اللقاءين الأخيرين أمام كل من أمل بوسعادة وجمعية الخروب الذي ودع الرابطة الثانية رسميا، وفازت شبيبة بجاية في مواجهتها لمولودية العلمة بنتيجة (2 - 1) ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، لكن مصيره لم يصبح بين يديه حيث ينتظر تعثر صاحب الصف الثالث اتحاد بسكرة، من جانبها، لم تترك شبيبة سكيكدة أي فرصة للضيف شباب عين فكرون وفازت عليه بنتيجة عريضة (4 - 1)، لتحتل بذلك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، لكن أمل الصعود بات يتلاشى بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي ارتفعت وتيرتها أكثر في الجولتين المتبقيتين وفارق النقاط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، وبالمقابل، وعند الأندية الساعية إلى تحقيق البقاء، فان الصراع هو الآخر على أوجه، حيث احتفظ وداد بوفاريك ببصيص أمل عندما فاز على الضيف مولودية سعيدة بصعوبة بالغة بنتيجة (2 - 1)، وبهذا يصبح في رصيد أبناء ”مدينة البرتقال” 31 نقطة ، لكن في المنطقة الحمراء وتحديدا في المركز ال14، ودخل غالي معسكر دائرة الحسابات بما انه خسر أمام مضيفه أمل بوسعادة بثلاثية نظيفة، حيث اقترب من منطقة الخطر محتلا الصف 13 برصيد 32 نقطة على بعد خطوة واحدة عن أول المهددين، وبرهن الرائد نادي بارادو هيمنته مرة أخرى بفوز خارج الديار على حساب أهلي برج بوعريريج بنتيجة (2 - 1)، ليرفع نادي الرئيس الجديد للاتحادية خير الدين زطشي مجموع نقاطه إلى 59 نقطة، وفي لقاء النازلين، فاز أمل الأربعاء خارج الديار على جمعية الخروب بنتيجة (3- 0)، وبهذا يغادر الأمل ولأول مرة منذ بداية الموسم ذيل الترتيب محتلا الصف 15 وما قبل الأخير برصيد 25 نقطة وبفارق خطوة وحيدة عن جمعية الخروب متذيل الترتيب بمجموع 24 نقطة، هذا وسيكون الصراع على أشده في الجولتين الأخيرتين على مستوى المقدمة والمؤخرة من اجل الصعود أو ضمان البقاء.