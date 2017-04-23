بات فريق مولودية وهران مهددا باستقبال منافسه وفاق سطيف بدون جماهير، خلال المواجهة المقبلة بينهما لحساب الجولة الخامسة من غمر البطولة المحترفة الأولى ”موبيليس”، بعد أن قام مشجعوه بإلقاء بعض المقذوفات على أرضية الملعب، معبرين عن امتعاضهم من تعثر فريقهم أمام ضيفه مولودية الجزائر يوم الجمعة الماضي، ودون الحكم بن براهم، الذي أدار المباراة في تقريره، رمي المقذوفات وإصابة أحد المسؤولين بها، كما دون اعتراض اللاعبين شمس الدين نساخ، وزين العابدين سباح على قراراته، ما يعني أنهما سيغيبان عن اللقاء القادم أمام وفاق سطيف، وهو ما يعتبر ضربة قوية للمدرب بلعطوي الذي سيحضر للمباراة المقبلة في ظروف صعبة ومعقدة.هذا ودخلت أشغال تشييد ملعب المركب الأولمبي الجديد بوهران مرحلة متقدمة، إذ باتت نسبة الإنجاز به تقارب 80 بالمائة، و تتواصل عملية تثبيت الكراسي بمدرجات الملعب الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مقعد و هذا موازاة مع الأشغال الجارية على مستوى غرف الملابس و في محيط الملعب، و كان مشروع المركب الأولمبي الجديد ببئر الجير قد عرف تراجعا في وتيرة الإنجاز في المدة الأخيرة لأسباب مادية، قبل أن تتم تسوية الأوضاع بعد موافقة الحكومة على صب غلاف مالي معتبر لمصلحة الشركة الصينية المكلفة بالإنجاز، تجدر الإشارة إلى أن المشروع قد حظي بزيارة من الوزير الأول عبدالمالك سلال، حيث تفقد الأخير لدى الخرجة التي قادته الأربعاء الماضي إلى وهران سير الأشغال بالمركب، و تلقى وعودا بجاهزية الملعب في غضون الأشهر القليلة القادمة.