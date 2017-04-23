بدى مدرب شبيبة القبائل مراد رحموني أكثر حماسا في حصة الاستئناف أمس تحسبا لحصد المزيد من النقاط في بقية المباريات المتأخرة بداية بمواجهة اتحاد العاصمة مساء غد الثلاثاء في اللقاء الخاص للغاية الذي ينتظرهم لكي يثأروا من هزيمتهم في الذهاب، وقال رحموني بأنه من الضروري عليهم استرجاع الهيبة فوق الميدان وخصوصا بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لكي يؤكدوا عودتهم القوية بعد الفوز في باتنة يوم الجمعة الماضي، مشددا في ذات السياق على أهمية استرجاع كل المصابين بداية بميباركي الذي تدرب بشكل عادي يوم أمس ويتواجد في كامل امكانياته معلنا بأنه سيكون جاهزا وهو ما يرفع من نسبة حظوظ الفوز أكثر باستعادة كل اللاعبين والظهور بوجه أحسن بكثير، خصوصا بعدما تمكن الفريق من استرجاع قواه بداية بالفوز على شباب باتنة خارج الديار في انتظار بقية المباريات المتأخرة التي ستسمح له برفع رصيده أكثر مستقبلا إلى حين الاقتراب من النوادي العشرة في المقدمة.

قمرود:”استقبال الأنصار جعلني أشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا”

قال مدافع شبيبة القبائل قمرود ومسجل هدف الفوز أمام شباب باتنة يوم الجمعية الماضي بأن استقبال الأنصار له جعله يشعر بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه وعاتق كل كلاعبين، وبالأخص هو، حيث سيواصل اللعب بقوة كبيرة وسيعمل كل ما في وسعه لكي يبقي على مكانه كأساسي، وأكد قمرود بأن قضية انقاذ الشبيبة أصبحت قضية نيف ولهذا سيعمل الجميع كل ما في وسعهم فوق الميدان وخارجه لكي يفرحوا الأنصار ويمنحوا الفريق قيمته الحقيقية قبل نهاية البطولة لأن الشبيبة على حد تعبيره فريق عريق للغاية ومكانه الحقيقي في مقدمة الترتيب وليس في المؤخرة.