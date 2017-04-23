حمل رئيس شباب باتنة فريد نزار نفسه مسؤولية سقوط الفريق الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها أمام شبيبة القبائل بهدف دون رد لحساب المباراة المتأخرة من الجولة الـ 20 من البطولة المحترفة الأولى ”موبيليس”، والتي لعبت يوم الجمعة الماضي بملعب سفوحي بباتنة، وقال رئيس شباب باتنة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”: ”المسؤول الذي يفشل عليه بالمغادرة، أتحمل مسؤولية سقوط الكاب كاملة ومستعد للمحاسبة”، وأضاف فريد نزار بأنه لم يقصر في حق الفريق وعمل بضمير، وتابع قائلا: ”أغادر الشباب وضميري مرتاح لأنني لم أقصر ولم أخن فريقي”، واكمل: ”لقد حان وقت التغيير والتحضير للموسم المقبل بوجوه جديدة واعتذر من الأنصار الأوفياء”، ويحتل شباب باتنة المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 22 نقطة، وتنقصه مباراة متأخرة أمام اتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي ببولوغين يوم 29 أفريل المقبل.