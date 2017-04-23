فاز أشبال المدرب بوعلام شارف عشية الجمعة الماضي وديا على حساب الضيف شبيبة الساورة الذي يجري تربصه بالعاصمة، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار لقاء ودي من أجل تعويض غياب المنافسة الرسمية وهي المباراة التي قدم فيها رفقاء ملال مستوى طيب رغم المشاكل التي يتخبط فيها الفريق منذ فترة بسبب غياب المستحقات المالية وإضرابات اللاعبين التي عطلت السير الحسن للتدريبات.

وسجل أهداف الحراش كل من ملال في الدقيقة 6 ودهار في الدقيقة 30 وجغبالة في الدقيقة 54، بينما سجل لصالح أبناء الجنوب كل من نور الإسلام في الدقيقة 67 وبن شريف في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء، حيث استغل أشبال المدرب خوذة اقحام المدرب الحراشي شارف للاعبي الفريق الرديف لكي يقصلو النتيجة ويسجلوا هدفين.

مقراني:”سأرحل مع نهاية الموسم وسنواصل اللعب احتراما لتاريخ النادي وأنصاره”

أكد الحارس مقراني عقب نهاية اللقاء الودي نيته في الرحيل نهاية الموسم الحالي إذا لم تتغير الأمور داخل النادي، وهو ما يجعل اللاعبين يعانون بسبب الوضعية الأخيرة التي يمر بها الفريق، حيث أكد قائلا : ”لم ننل أي سنتيم منذ 5 أشهر و الوضعية كارثية”، وأضاف: ”منح المباريات و في لا تكفي كل مرة نتحدث عن أجورنا الشهرية دون فائدة”، وتابع: ”كما قلت سوف أرحل نهاية في الموسم الحالي، لأن الوضعية لا تساعد على لعب كرة القدم و نحن نواصل اللعب فقط احتراما لتاريخ النادي و أنصاره”.

حراق:”سأشرف عقدي حتى آخر دقيقية من الموسم وسأرحل مرتاح الضمير”

عبر متوسط الميدان شمس الدين حراق عن غضبه من طريقة تسير إدارة الحراش لقضية المستحقات العالقة، حيث أكد رحيله عن الصفراء نهاية الموسم الحالي و أكد بأنه سيشرف عقده مع الفريق الذي يحبه حتى الدقيقة الأخيرة، حيث قال: ”كل مرة الإدارة تقول فيها بأنها سوف تسوي الوضعية وآخرها الخميس الماضي، ولكن لم نرى أي شيء يطبق على أرض الواقع”، وأضاف: ”شخصيا لم أعد أهتم بكلام الإدارة، وحاليا أنا مركز على إنقاذ الفريق من أي حسابات قد تجعله يلعب السقوط ونحن نحضر للداربي”، وتابع: ”سوف اشرف عقدي مع فريقي الذي أحبه حتى آخر دقيقة من الموسم، و بعدها لكل مقام مقال، و سوف أرحل مرتاح الضمير لأنني قدمت كل ما يتوجب علي”.