سيكون المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، على موعد مع مشاركة جديدة في مسابقة اتحاد شمال إفريقيا، والتي تضم إلى جانب البلد المنظم تونس والمنتخب الوطني الجزائري، كل من ليبيا والمغرب. وقامت المديرية الفنية الوطنية وبالتنسيق مع مدرب هاته الفئة عبد الكريم بن عودة، باختيار قائمة لاعبين مكونة من 22 لاعبا بين مواليد 1999-2000، حيث تم اختيارهم من بين 50 لاعبا للمشاركة في هاته الدورة الودية، والتي يهدف بها شبان الخضر للتحضير لتصفيات كأس إفريقيا 2019 لأقل من 20 سنة.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا:

طاهر معزوز (جمعية وهران)، كريم حمداد (شبيبة القبائل)، إسلام خلوط (مولودية باتنة)، خير الدين علي حيمود (نادي بارادو)، محمد توغاي (نصر حسين داي)، أحمد كروم، أيمن محمد بلعريبي (جمعية وهران)، عبد الرحمن باي (نجم مقرة)، حسين دهيري (نادي بارادو)، محمد كسور (اتحاد العاصمة)، هشام مسيعد (نادي بارادو)، مزيان آيت زين (اتحاد البليدة)، محمد أمين بغداوي (جمعية وهران)، نور الإسلام فتوحي (جمعية الشلف)، فاتح اسماعيل (شبيبة القبائل)، أسامة خنتيت (شبيبة سكيكدة)، ياسين عليان (اتحاد العاصمة)، رضوان زردوم (نصر حسين داي)، كريم بلهاني (حمراء عنابة)، محمد بلكبير (اتحاد الحراش)، عبد القادر بلهران (جمعية وهران)، عبد الكريم لوعنشي (اتحاد سيدي بلعباس).