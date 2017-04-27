أكدت تقارير صحفية إنجليزية قرب رحيل الدولي الجزائري عدلان ڤديورة إلى فريق جديد. وقد كشفت التقارير بأنّ فريق ميدسلبره الإنجليزي بدأ من الآن في التفكير في الموسم المقبل وضرورة بناء فريق يعيد النادي للدرجة الأولى على اعتبار أن الفريق وضع قدما في الدرجة الثانية. ويعتبر تسريح الدولي الجزائري في نهاية الموسم خبرا ليس بالسيئ لأن عدلان كان سيبحث عن نفس المخرج بعد أن وجد نفسه خارج التعداد، ولا يستدعى حتى للجلوس على الدكة، كما أن تسريحه قد يتيح له البقاء في البريميرليغ الموسم المقبل، والبحث عن ناد آخر يلعب له كذلك يجني لناديه بعض الملايين من خلال عمليّة البيع بعد فشل صفقة انتدابه.