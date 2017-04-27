حقق نادي ”هيلاس فيرونا” الإيطالي أمس الأول تعادلا ثمينا أمام مضيفه بيروجيا بهدف في كل شبكة، حيث عرفت المواجهة إشراك الجناح الجزائري الشاب محمد فارس كأساسي على غير العادة، اللاعب البالغ 21 سنة استطاع تقديم وجه طيب خلال هذه المواجهة وأبان عن إمكانات لا بأس بها وهو الذي غاب عن عدة جولات بسبب خيارات المدرب، وشارك فارس طيلة 90 دقيقة مساهما في تحقيق ناديه لنتيجة إيجابية على أرضية بيروجيا الذي يحتل المركز الخامس، ليواصل بذلك فيرونا احتلاله المركز الثاني في السيري ”ب” ويقترب شيئا فشيئا من تحقيق الصعود إلى الكالتشيو.