كشفت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن إدارة نادي نابولي، وفي مسعاها لضم الدولي الجزائري آدم أوناس، قد أرسلت مبعوثين من الفريق إلى فرنسا، من أجل معاينة اللاعب أكثر عن قرب، من خلال المباريات التي يلعبها مع نادي بوردو في ”الليغ1”. وكانت تقارير صحيفة إيطالية قد أكدت في وقت سابق، على وجود اتفاق شبه نهائي بين إدارة الرئيس أوريليو ديلاورينتس مع اللاعب وممثليه، من أجل الانضمام له الصيف المقبل، حيث تعتبر إدارة نابولي لاعب الخضر الشاب أولوية، وفقا لنفس المصدر.