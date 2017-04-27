كشفت صحيفة ”فرونس فوتبول”، أن إدارة نادي موناكو قد قررت الاإراع في حسم صفقة الدولي الجزائري رشيد غزال، والذي يستعد لمغادرة ناديه ليون الصيف المقبل مجانا، بحكم نهاية عقده في الــ30 من شهر جوان القادم. ووفقا لنفس المصدر، فإن القائمين على نادي الإمارة يريدون حسم هذه الصفقة بسبب اقتراب النادي من فقدان بعض من نجومه في الوسط الهجومي على غرار توماس يمار وبيناردو سيلفا. وكانت تقارير إعلامية فرنسية قد أكدت في وقت سابق، توصل غزال لاتفاق مبدئي مع إدارة موناكو للانضمام له خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أنصار إيفرتون غير متحمسين لضمه

هذا ووضع موقع ”هيتس” الإنجليزي، تقريرا عن الصفقات التي يسعى نادي ايفرتون لإبرامها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على غرار صفقة الدولي الجزائري رشيد غزال. وقلل الموقع السابق الذكر، من إمكانات غزال، حيث اعتبر أن ضمه سيكون خطوة للوراء، واللاعب الحالي لنادي ليون لا يمكنه سد الفراغ الذي تركه لاعب ميلان الحالي والمعار من برشلونة جيرار ديلوفيو، حيث طالب الموقع مدرب ”التوفير” رونالد كومان بالبحث عن أسماء أخرى قادرة على تقديم الإضافة لإيفرتون.