أشاد مشجعي نادي جوفنتوس الايطالي باللاعب الفرانكو جزائري ”مهدي لاريس” صاحب الـ18 سنة، والملقب بـ”محرز الجديد”، بعد تألقه اللافت مع ”الرديف”. وكان الجناح الطائر تألق بشكل كبير مع الفريق الثاني ”للسيدة العجوز” بتسجيله 10 أهداف في مختلف المسابقات التي شارك فيها في الموسم الحالي منها 8 أهداف سجلها في بطولة ”بريمافيرا”، فضلا على مساهمته في صناعة 4 أهداف أخرى.

ينشط اللاعب مع اليوفي على سبيل الإعارة قادما من نادي كييفو فيرونا الذي تعاقد معه هو الآخر من نادي ستاد مونتوا ضمن بطولة الهواة بفرنسا. ومن المنتظر أن تقوم إدارة ”البيانكونيري” في الأسابيع القليلة القادمة بمفاتحة نظيرتها بكييفو للنظر في إمكانية انتداب ”مهدي لاريس” بصفة نهائية.

الفاف سترسل مبعوثا خاصا إلى إيطاليا لإقناعه بتقمص ألوان الخضر

من جهة أخرى، ينوي المكتب الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم إرسال مبعوث خاص لإيطاليا من أجل الدخول مع اللاعب في مفاوضات جديدة على أمل إقناعه بحمل قميص ”محاربي الصحراء”. ويجدر التذكير إلى أن ”محرز الجديد” بإمكانه تمثيل 3 منتخبات، هي: الجزائر وفرنسا وإسبانيا، باعتبار أن والده فرنسي من أصول إسبانية، في حين أن والدته جزائرية.

زطشي مطالب بالسير على نهج روراوة في خطف العصافير الناذرة في أوروبا

يأمل مناصرو ”الخضر” في نجاح الاتحادية الجزائرية برئاسة خير الدين زطشي، في السير على منوال سابقه، محمد روراوة، بإقناع المواهب الشابة من أصحاب الجنسية المزدوجة، لتمثيل الخضر، على غرار مهدي لاريس (يوفنتوس) وزكرياء بولحية (أتلتيكو مدريد) ومحمد منور بلخير من إنتر ميلان الإيطالي.