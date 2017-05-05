تواجد زيدان كان عاملا أساسيا لقبوله العرض

صحيفة ماركا تكشف قبول مبابي تقمص ألوان ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن كليان مبابي، نجم موناكو، وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، الصيف المقبل. وقالت صحيفة ”ماركا” الإسبانية: ”مبابي قال نعم لريال مدريد؛ حيث إن مبعوثي النادي الملكي، أجروا محادثات مع عائلة اللاعب، الذين هم أيضًا وكلاء له في ذات الوقت”. وأضافت الصحيفة: ”ريال مدريد، كان يريد ترك مبابي لموسم آخر في موناكو، لكن تطوره، والضغوط التي يتلقاها من أطراف أخرى، قادت النادي الأبيض لتسريع الصفقة”. وتابعت: ”باريس سان جيرمان، يملك عاملًا مهمًا لإغلاق الصفقة، وهو المال، لكن في هذه الحالة المال ليس كل شيء؛ لأن مبابي يريد الوفاء بحلم اللعب بقميص ريال مدريد”. وتابعت: ”باريس سان جيرمان، يتعامل أيضًا مع خيار بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند، لكنهم يعتقدون أن مبابي لديه معرفة أكبر بكرة القدم الفرنسية”. وأردفت: ”باريس هو المنافس الآخر بجانب مانشستر يونايتد، الذي يُهدد توقيع ريال مدريد، مع الموهبة الأكبر في كرة القدم الأوروبية”. وأكملت: ”المنافسة على التوقيع مع مبابي، ستكون شرسة بوجود جوزيه مورينيو، فمدرب مانشستر يونايتد يعرف ضرورة جلب مهاجم، بعد إصابة إبراهيموفيتش”. وأوضحت: ”نعم مبابي سيلعب أساسيًا؛ لأن زين الدين زيدان، يريد البدء من الصفر مع موسم جديد بخطط جديدة، وأفكار وأدوار جديدة، دون وجود لاعبين، غير قابلين للمَس”. وواصلت: ”لاعبون مثل إدين هازارد، نجم تشيلسي، وباولو ديبالا لاعب جوفنتوس، أصبحوا (خطة B)، بعد التألق الباهر الذي أظهره ماركو أسينسيو، والذي قد يكون لاعبًا أساسيًا في الموسم المقبل”. واستطردت: ”إدارة ريال مدريد، تعرف أن الصفقة، قد تتجاوز 100 مليون يورو، لكن التقارير، تُشير إلى أن القيمة واقعية، كون مبابي، يملك هامشًا كبيرًا للتطور”. وأكدت: ”هناك سبب آخر يدفع مبابي للقدوم إلى ريال مدريد، وهو الاهتمام، الذي أظهره النادي، والمشروع الواقعي، الذي عُرِض على عائلة اللاعب”.

وختمت: ”هناك عدة عوامل أيضًا تدفع مبابي لعدم إخفاء رغبته في المجيء إلى ريال مدريد، الأول والأهم، هو وجود زيدان، مدربًا للفريق الملكي”.

كارفاخال يتمنى اللحاق بريال مدريد في نهائي كارديف

أكَّد داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، أنَّه يتمنى اللحاق بفريقه، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمدينة كارديف في ويلز.

ووضع ريال مدريد، قدمًا في الدور النهائي، عقب الانتصار (3-0) على أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف النهائي الثلاثاء الماضي، بمعقله على ”سانتياغو برنابيو”. وتعرَّض كارفاخال للإصابة، في أوتار الركبة اليمنى، خلال مواجهة الروخيبلانكوس، وسيغيب عن لقاء الإياب الأربعاء المقبل. ولم يُحدِّد ريال مدريد، موعد عودة كارفاخال للملاعب، لكن من المرجح، أن يغيب عن جميع مباريات الفريق الأربع بالدوري. وقال كارفاخال، في تصريحات نقلها موقع ”البرنابيو” الإسباني: ”الآن عليَّ مساعدة زملائي من خارج الملعب. أتمنى أن أكون جاهزًا لخوض نهائي دوري الأبطال”. وأضاف: ”لكن حاليًا ما يهم هو الفريق. . علينا ضمان التأهل؛ لأننا لم نتأهل بعد للنهائي، وما زال علينا خوض مباراة صعبة، في ملعب فيسنتي كالديرون”. وتابع: ”أتمنى أن نُحقق الثنائية. نحن من بين المرشحين لذلك، وحظوظنا بين أيدينا. نحن على بعد مباراتين من التتويج بدوري الأبطال، و4 مباريات من الليغا، لكن لا نُفضِّل لقبًا على الآخر”. وأوضح: ”نهائي ضد جوفنتوس، سيكون جميلًا بذكريات البطولة السابعة، لكن ما يهمني، هو تأهل ريال مدريد؛ لأننا لم نفعل ذلك بعد”. واختتم كارفاخال: ”أتمنى بقاء ليغانيس في الليغا، وهم على مقرُبة من تحقيق هذا الأمر، فهذه هي السنة الأولى لهم في الليغا، وسيتعلمون من ذلك”.

ألفيس: مسؤولو برشلونة كاذبون ولم يحترموني

كشف الظهير البرازيلي داني ألفيس، سبب رحيله عن برشلونة، متجهًا لجوفنتوس، الصيف الماضي، بعدما قضى 7 مواسم، حقق فيها كل الألقاب الممكنة مع الفريق الكتالوني. وقال ألفيس، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت” الإسبانية: إنه ”على مدار 3 مواسم، كانت هناك شائعات عن رحيلي عن برشلونة، لكن الإدارة لم تقل أي شيء لي في وجهي”. وأضاف البرازيلي المتألق مع جوفنتوس: ”بالنسبة لي لم يكن هناك أي احترام. . لقد عرضوا عليَّ التجديد عندما تعرض النادي لعقوبة تحرمه من التعاقدات. عندها قمت بالتجديد مع شرط حر للرحيل”. وتابع ألفيس، هجومه على إدارة الفريق الكتالوني، وقال: ”إداريو برشلونة كانوا كاذبين، وغير ممتنين لي. من يدير برشلونة الآن ليس لديهم أي فكرة عن كيفية المعاملة مع اللاعبين”. وختم: ”الخروج من برشلونة بشكل حر، كان أنيقًا بالنسبة لي، وللخروج من برشلونة، كان عليَّ أن أختار مكان عالي التنافس، فريق تاريخي وفائز”، في إشارة إلى جوفنتوس.

ألبا: الجماهير تحب مشاهدة ميسي أكثر من رونالدو

أشاد جوردي ألبا، ظهير فريق برشلونة الإسباني، بزميله ليونيل ميسي، معتبرًا أن الجماهير تفضل مشاهدة ”البرغوث” الأرجنتيني أكثر من كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد. وقال ألبا، خلال تصريحات نقلها موقع ”فور فور تو”: ”لا أعلم من يقرر الفائز بجائزة الكرة الذهبية أو اللاعب الأفضل في العالم، لكل شخص رأيه، وفي نفس النقطة كان يجب أن يحصل تشافي أو إنييستا على الكرة الذهبية”. وأضاف الدولي الإسباني: ”بالتأكيد رأيي معروف؛ لأنه بالنسبة لي ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم. . كريستيانو رونالدو لاعب عظيم وسجل الكثير من الأهداف فهو عبقري، وإذا قلت أي شيء غير ذلك سأكون كاذبًا”. واختتم حديثه بقوله: ”أعتقد أن الجماهير تفضل مشاهدة ميسي على أرض الملعب أكثر من رونالدو، بغض النظر عن الفريق الذي ينتمون إليه”.

مولر : كريستيانو رونالدو ظاهرة

أشاد الألماني توماس مولر، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد بعد المباراة المميزة التي قدمها اللاعب أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. وقال مولر في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا” الإسبانية :”جيمعنا نعلم أن كريستيانو رونالدو لاعب غير عادي في ظهوره وعروضه الرياضية إنه ظاهرة بالفعل”. وأضاف الألماني :”لا يمكنك تحقيق كل هذه الأهداف لسنوات عديدة، بدون العمل الجاد باستمرار، لديه صفات بدنية وفنية رائعة، لكن ما يثير إعجابي هو مهارته الرائعة برأسه، هذه أحيانًا يتم نسيانها، لكنه يمتلك مهارة رائعة وعظيمة بالرأس”.

واختتم مولر حديثه بمقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وقال :”إذا نظرتم إليه وإلى ليونيل ميسي، إنهم على قدم المساواة وأعلى من الجميع”. يذكر أن كريستيانو رونالدو تسبب في إخراج بايرن ميونيخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل في مرمى الفريق البافاري خمسة أهداف في مباراتين.

مهاجم سيلتا فيغو: مانشستر يونايتد لم يلعب كرة قدم

قال السويدي جون جيديتى، مهاجم سيلتا فيغو، بأن فوز مانشستر يونايتد، على فريقه (1-0) بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب ”بالايدوس” سيجعل المهمة ”صعبة للغاية”، على أرض الخصم في الإياب. وقال جيديتي، عقب المباراة: ”لقد كانت مباراة صعبة. الفريقان دافعا بشكل جيد جدًا، وهدف (ماركوس) راشفورد قضى على توازن المباراة”. وأضاف ”بعد ذلك، في الدقائق الـ15 الأخيرة ظلوا يضيعون الوقت. هذا أمر صعب (التأهل) لكنه ليس مستحيلاً”. واعتبر مهاجم سيلتا فيغو، أن الخصم لم يكن أفضل من فريقه خلال الشوط الأول، موضحًا أن رجال المدرب جوزيه مورينيو ”لم يلعبوا كرة القدم، بعد أن سجلوا الهدف بل كرسوا ما تبقى من زمن المباراة، لتضييع الوقت”.

وتابع: ”لكن مانشستر يونايتد، يتمتع بخبرة واسعة، ويعلم كيف يلعب هذا النوع من المباريات. لكن على ملعب أولد ترافورد، سيتعين عليهم الهجوم بشكل أكبر وبذلك سيكون أمامنا مساحة أكبر. سنواصل الكفاح ونثق بأنفسنا”.

إذاعة كتالونية ترفض بث داربي مدريد

سئمت إذاعة ”راك 1” الكتالونية من نجاحات نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”أوكادياريو” الإسبانية. ووفقًا للصحيفة، فقد أعلنت الإذاعة الكتالونية أنها لن تقوم ببث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إيابًا، على ملعب فيسينتي كالديرون، في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل. وقالت الإذاعة: ”في 10 ماي المقبل لن نقوم ببث مباراة الإياب بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، نحب أن نعاني لكن كل شيء له حدود، نحن لسنا أغبياء”. وأوضحت الإذاعة المناهضة لريال مدريد أنها سترسل مراسلها لملعب الكالديرون، للقيام بالتغطية في حال استطاع أتلتيكو مدريد تحقيق المعجزة، والفوز والتأهل لنهائي كارديف. وأضافت الإذاعة الكتالونية: ”سوف نكون حاضرين في الكالديرون، وإذا تقدم أتلتيكو مدريد 2-0 سنعاود البث مرة أخرى على الهواء مباشرةً”. وتقول ”أوكادياريو” إن هذه الإذاعة مشهورة بعداوتها لريال مدريد، وقد أظهرت هذا في العديد من المنافسات، مثل مباراة فولفسبورج في دوري الأبطال، الموسم الماضي، وفي نهائي ميلانو سخرت من سرجيو راموس وقالت إنه سيضيع ركلة الجزاء، كما أن العاملين بالإذاعة كانوا غاضبين جدًا أثناء التعليق على مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليغا.

بوكيتينو لا يستبعد إقالته من توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إنه لا يستبعد الإقالة يومًا ما من تدريب السبيرز في حال سوء النتائج. وأضاف بوكيتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ديلي ستار” الإنجليزية: ”إذا ما تمت إقالتي يومًا ما، لن تكون هناك مشكلة؛ لأنه في حال سوء النتائج فإن المدرب أول من يذهب. . دانييل ليفي (رئيس توتنهام)، أول شخص يكون مهتمًا عندما تسير الأمور على ما يرام أو عندما لا تسير”. وتابع: ”إنه أول شخص يحاول إيجاد الحلول؛ لأنه الشخص الأكثر أهمية في النادي، إن لم تؤد بشكل جيد، فإن النتائج لن تكون جيدة، وبالتالي دانييل لن يكون سعيدًا وسيقول لي: اذهب إلى بلدك، لكني أتفهم ذلك”. واستطرد بوكيتينو متحدثًا عن رئيس النادي: ”إنها لفرصة عظيمة أن أتكلم معه قبل المباراة وبعدها من أجل السماع والتعلم منه، ربما يستطيع نصيحتنا في العديد من الأمور المختلفة”. وعن الموسم المقبل، قال المدرب الأرجنتيني: ”ندرك أن الموسم المقبل سيكون مهمًا جدًا بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لأي شيء، من المهم بالنسبة للاعبين والنادي أن يعرفوا أن الموسم المقبل سيكون صعبًا”.