أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي بأن عقوبة الأربع سنوات المسلطة على اللاعبين الذين ثبت تنأولهم للمنشطات، على غرار يوسف بلايلي وخير الدين مرزوقي لن يتم تخفيضها، واستغل زطشي في مقطع فيديو تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي و الموجه خصيصا لتلاميذ مدرسة زغارة بالجزائر العاصمة، بمناسبة حضوره لمباراة استعراضية، حذرهم من خلاله من مغبة الوقوع في فخ المنشطات، ومنتقدا هذه الممارسات المنافية لقيم و أخلاقيات الرياضة، وكان يوسف بلايلي صانع ألعاب اتحاد الجزائر، و المعاقب لمدة أربع سنوات من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، منذ شهر سبتمبر 2015، قد مددت عقوبته على المستوى الدولي، بعدها عرف ابن مدينة وهران تقليص عقوبته إلى عامين بعد الطعن الذي تقدم به نهاية السنة الماضية، إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان السويسرية، لكن هذا القرار لم يغير شيئا في القرار الأول للهيئة الكروية الوطنية، حيث رفض الرئيس السابق للفاف محمد روراوة تقليص عقوبة اللاعب، وهو نفس الموقف الذي اتخذه خلفه خير الدين زطشي الذي تولى رئاسة الهيئة الكروية يوم 20 مارس الماضي، ويبرر زطشي قراره قائلا: ”لو ندوس على قضايا المنشطات ونغض الطرف عن المواد الأخرى المحظورة، فذلك يعتبر تشجيعا للرياضيين على استهلاك المنشطات”.