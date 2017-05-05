يحتضن ملعب أمام الياس بالمدية مساء اليوم لقاء الجولة 25 من عمر الرابطة المحترفة الأولى ”موببيليس” بين الأولمبي المحلي والضيف شباب بلوزداد، حيث يعول أشبال المدرب سليماني على الإطاحة بالضيف رغبة منهم في الاقتراب أكثر من البوديوم، ونفس الهدف الذي يفكر فيه أبناء لعقيبة الذين وبعد ضمانهم البقاء في حظيرة الكبار، أصحب هدف انهاء الموسم في مرتبة مشرفة أهم هدف يفكر فيه اللاعبون والإدارة والطاقم الفني بقيادة المدرب بادو زاكي، هذا وقد استغل الفريقان الفترة الأخيرة والطويلة في التحضيرات تزامنا مع توقف البطولة، حيث خاض الفريقان وخاصة أولمبي المدية كما كبيرا من اللقاءات الودية، وذلك من أجل الحفاظ على النسق التنافسي وجاهزية اللاعبين، هذا وختتم فريق شباب بلوزداد أمس تحضيراته لمواجهة أولمبي المدية، حيث أجرى أشبال بادو زاكي أخر حصة تدريبية بملعب 20 اوت بحضور المسيرين وبعض الانصار الأوفياء، و قام المدرب السابق لأسود الأطلس بوضع أخر اللمسات على تشكيلة أبناء لعقيية سعيا منه للإطاحة بكتيبة سليماني في ملعبها وأمام جماهيرها، وبحسب مصادر مقربة، فسيعتمد الزاكي على خطة هجومية محضة للعودة بنتيجة ايجابية تضمن البقاء رسميا لزملاء يحيى شريف بما أنهم يملكون في رصيدهم 33 نقطة، حيت سيعول في الهجوم على حامية ولكروم المتألق في اللقاء الودي الأخير ضد السياسي.

عدادي:”نقاط السياربي لن تغادر ملعب أمام الياس”

قال لاعب أولمبي المدية توفيق عدادي بأن تشكيلة أبناء التيطري قد حضرت بشكل جيد لمباراة اليوم أمام شباب بلوزداد، حيث تدرب الجميع بكل جدية وتركيز من أجل تحقيق الفوز بنقاط المباراة، التي قال بأنها لن تغادر ملعب أمام الياس، بالنظر إلى أهميتها بالنسبة لفريقه، الذي يبحث بأي شكل عن الابتعاد قدر الإمكان عن منطقة الخطر والسقوط والاقتراب أكثر من البوديوم، وأضاف عدادي بأن فريقه سيفعل كل شيء من أجل الفوز اليوم واسعاد أنصار البلوز الذين يستحقون كل ما هو جميل، معتبرا إياهم رأس مال الفريق.