قررت ادارة اتحاد العاصمة استقبال منافسيها في مسابقة كأس رابطة ابطال إفريقيا رسميا بملعب 5 جويلية الأولمبي بعد التشاور مع اللاعبين و الطاقم الفني، وقررت إدارة الاتحاد أيضا تخفيض سعر التذكرة الى 300 دج عوضا من 500 دج، هذا القرار جاء بعد الحملات التي شنها الأنصار في الآونة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الضغط الذي مارسه بعض المقربين من الإدارة لاتخاذ هدا القرار الذي استحسنه محبو اللونين الأحمر و الأسود كثيرا خاصة و أنهم قد قاطعوا مباراة السبت المنصرم ضد شباب باتنة، أين لعبت المباراة أمام مدرجات شبه شاغرة تقريبا، هذا القرار حسب الانصار سيصب في مصلحة أبناء ”سوسطارة” و ذلك من أجل اللعب أمام جمهور غفير و الاستمتاع باللوحات الفنية التي ستحضرها مجموعة أولاد البهجة خصيصا للعرس القاري.

طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة اتحاد طرابس

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن هوية حكام اللقاء الأول لحساب دوري مجموعات رابطة أبطال افريقيا بين اتحاد العاصمة واتحاد طرابلس الليبي يوم الجمعة 12 ماي المقبل بالملعب الأولمبي 5 جويلية، حيث سيدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة يوسف أسرايري كحكم رئيسي ويساعده كل من أنور هميلة كمساعد أول ومحسن بن سالم مساعد ثاني وسعيد محمد كوردي كحكم رابع.