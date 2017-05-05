يستعد فريق مولودية الجزائر مساء اليوم لخوض مباراة الجولة 25 من عمر الرابطة المحترفة الأولى ”موبيليس” والتي سيستقبل خلالها الضيف دفاع تاجنانت في ملعب 5 جويلية الأولمبي، هذا وسيلعب أشبال المدرب كمال مواسة من أجل النقاط الثلاث وحسب، حيث لن تكون المهمة سهلة أمام الضيف دفاع تاجنانت الذين يتنقل اليوم إلى العاصمة بهدف العودة بنتيجة إيجابية لإنقاذ نفسه من شبح السقوط، علما أن مباراة اليوم ستكون الأولى بالنسبة للمدرب الجديد للدفاع مزيان ايغيل وخاصة بما أنه سيواجه فريقه السابق مولودية الجزائر، هذا ومن المنتظر أن تعرف تشكيلة المولودية اليوم عدة غيابات مهمة، على غرار بوقش ونقاش وسوقر، في حين استعاد مواسة خدمات اللاعبين الدوليين على غرار دمو ومنصوري وقاسم مهدي.