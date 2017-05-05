يحتضن ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو مساء اليوم مباراة الجولة 25 من عمر البطولة المحترفة الأولى ”موبيليس” بين فريق شبيبة القبائل وضيفه شباب قسنطينة.

حيث ستكون هذه المواجهة في غاية الأهمية بالنظر إلى وضعية الفريقين، غير أن أصحاب الأرض سيكونون الأكثر والأشد طلبا لها لكونهم سيلعبون أمام جماهيرهم وفي ميدانهم، الأمر الذي سيجعل من المأمورية صعبة جدا على أشبال المدرب عبد القادر عمراني الذين سيلعبون اليوم مجبرين على تحقيق الفوز أو نقطة التعادل على الأقل للحفاظ على حظوظهم قائمة في تحقيق البقاء، هذا وتواصلت تحضيرات اشبال عمراني للقاء المصيري أمام شبيبة القبائل، و عرفت الحصة التدريبة الأخيرة تواصل غياب الثلاثي سامر ومغني والطيب للإصابة، في حين سجلت عودة زعلاني للتدريبات الجماعية بعد الاصابة التي تعرض لها في اللقاء الودي الاخير أمام شباب بلوزداد، كما شهدت الحصة شعور المهاجم مانوتشو بالام في الكاحل عجلت في مغادرته باكرا، الأمر الذي يرهن حظوظ مشاركته في مباراة اليوم، و يعول عبد القادر عمراني على خبرة بزاز و ربيح و سي محمد سيدريك لتحقيق النقاط الثلاث و الابتعاد عن منطقة الخطر التي دخلها الفريق من الباب الواسع بعد لعب كل المباريات المتأخرة.

حناشي يبدي مخاوفه من الحكم معمري ويحذر من مغبة تحطيم الشبيبة

عشية المقابلة المصيرية لشبيبة القبائل ضد السياسي في المنعرج الأهم لضمان البقاء، طالب رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي اللجنة المركزية للتحكيم بتعيين حكم كبير لإدارة لقاء السبت، و كشف حناشي قائلا: ”على أن لجنة التحكيم أن تتحمل مسؤوليتها في حال عدم تعيين حكم يليق بلقاء القمة”، وأكد بأنه لن يبقى مكتوف الأيدي في حال كان الحكم سيئا أو غير محايد، علما أن اللجنة المركزية للتحكيم قد اختارت الحكم معمري بمساعدة مقران وقساب لادارة مباراة اليوم، هذا كما كشف حناشي لمقربيه أيضا بأن انذار بولعويدات في اللقاء الماضي ضد مولودية وهران غير بريء، و كان هدفه معاقبة هداف الفريق ليغيب في المقابلة المصيرية ضد شباب قسنطينة، و سيفتقد الثنائي رحموني و موسوني لخدمات الهداف بولعويدات بسبب تراكم الإنذارات، و سيعوضه بنسبة كبيرة المغترب ازغروف أو زرقين.

500 تذكرة فقط لأنصار السياسي وأبواب الملعب ستفتح على الساعة الثانية زوالا

قررت إدارة فريق شبيبة القبائل طرح 11500 تذكرة تحسبا لمباراة الفريق اليوم برسم الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة الأولى ضد شباب قسنطينة، وستكون حصة أنصار ”الكناري” منها 10 آلاف تذكرة، في حين سيكون للسنافر 500 تذكرة فقط، على أن تفتتح أبواب الملعب على الساعة الثانية زوالا، مع التذكير بأهمية المباراة أين تعتبر نقاطها مهمة جدا في سباق الفريقين نحو البقاء في الرابطة المحترفة الأولى.