تحتضن القاعة المتعددة الرياضات للمركب الأولمبي مصطفى تشاكر بالبليدة مساء اليوم، بداية من الساعة الثالثة مساءا، نهائي كأس الجمهورية لكرة الطائرة بين نادي أهلي برج بوعريرج متصدر البطولة ومنافسه أولمبي الميلية مفاجأة المنافسة، حيث سيكون صراع الخبرة والطموح عنوان النهائي. واحتكر نادي البرج لقب الكأس في أخر ثلاثة مواسم، مؤكدا سيطرته المطلقة على المنافسة، وتوج بلقب البطولة الوطنية وسيكون مرشحا للفوز بنهائي اليوم، في الوقت الذي يسعى نادي الميلية الذي لا يملك اي لقب تحقيق مفاجأة مدوية. و ستعتمد تشكيلة الميلية في هذا اللقاء على عزيمة و حرارة لاعبيها الشبان للإطاحة بنادي البرج و لاعبيه الدوليين على غرار أوم السعد و الهاشمي و حكمي و حسيسان.