سيكون الرياضي وليد بيداني، الرباع الجزائري الوحيد المشارك في العاب التضامن الاسلامي2017، المقررة من 11 إلى 22 مايو المقبل بباكو الاذربيجانية ، حسبما أوضحته الاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال..

ويشرف على تأطير بيداني بعين المكان ، المدرب الوطني عبد العزيز مزوار الذي اعتمده المكتب التنفيذي السابق للهيئة الفيديرالية . وأوضحت الاتحادية أن ”بيداني” الذي شارك مع المنتخب الوطني في تجمع إعدادي اختتم يوم 30 افريل، سيكون الغائب الكبير خلال الطبعة الـ54 لبطولة الجزائر لرفع الأثقال ( كل الفئات) ذكورا واناثا، المقررة من 7 إلى 12 ماي بلالا ستي بأعالي تلمسان. ”وصرح، المدير الفني الوطني يوسف شكري:”بيداني سيحاول صعود منصة التتويج في الحركتين. ستكون المهمة صعبة بتواجد رباعين من أذربيجان، إيران، مصر و آخرين”. وكان المكتب المسير للاتحادية الجزائرية لرفع الاثقال، المنتهية عهدته، قد سجل مجموعة متكونة من ثلاث فتيات وخمسة ذكور للمشاركة في موعد باكو. و أوضح شكري قائلا:”كنا نرغب في إشراك فريق متكامل في العاب باكو -2017 التي سيحضرها رياضيون ذو مستوى عالي، سيما من آسيا، لكن الظروف الحالية وخاصة تراجع اللياقة البدنية للرباعين الجزائريين ، دفعتنا إلى عدم التركيز على هذا الموعد الرياضي قصد منح الوقت للرياضيين للتحضير لاستحقاقات أكثر أهمية من العاب باكو. ”ووصفت اللياقة البدنية الحالية للدوليين الجزائريين ب”الناقصة جدا”، من طرف المدير الفني الوطني الذي أكد أن هؤلاء لم يستفيدوا من أي تحضير منذ الألعاب الاولمبية بريو دي جانيرو ( يوليو- 2016. وتنتظر العدائين الجزائريين عدة مواعيد أخرى خلال سنة 2017. ويتعلق الامر ببطولة العالم للأكابر ، مونديال الأواسط، البطولة الإفريقية للأكابر ،الأشبال و الشبلات بالإضافة إلى البطولة العربية لكل الفئات ( اشبال، اواسط واكابر) ذكورا و إناثا.