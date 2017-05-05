ينتظر أن يوجه الناخب الوطني ”لوكاس ألكاراز” الدعوة لمهاجم شباب بلوزداد أمين حامية من أجل حمل ألوان المنتخب الوطني للمرة الأولى خلال التربص القادم للخضر والذي تتخلله مواجهة ودية أمام غينيا ولقاء رسمي أمام منتخب الطوغو ضمن افتتاح تصفيات كأس إفريقيا القادمة. وترك هداف الرابطة المحترفة الأولى، أمين حامية انطباعا جيدا لدى المدرب ”لوكاس الكاراز”، والذي أعجب كثيرا بالمستوى الذي قدمه حامية خلال تربص المنتخب المحلي الذي جرى الأسبوع الفارط بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة. وتألق حامية في اللقاء الودي التطبيقي الذي جمع المنتخب المحلي والأولمبي من خلال تسجيله هدفين، ويبدو أن حامية هو اللاعب الأبرز الذي ترك بصمته خلال تربص المنتخب المحلي الأخير، وعزز بذلك فرصته من أجل الحصول على أول دعوة لتمثيل الخضر. ولم يسبق لأمين حامية أن مثل المنتخب الوطني الأول سابقا، ولم يمثل المنتخبات السنية للخضر أيضا، حيث كان ظهوره الدولي الوحيد خلال مشاركة المنتخب العسكري في بطولة العالم التي جرت مطلع السنة الحالية بعمان، حيث توقف مشوار المنتخب في الدور الثاني. وبرز اسم حامية في البطولة الوطنية رفقة أولمبي المدية، حيث ساهم في صعود الأولمبي إلى القسم الأول قبل أن يخطفه شباب بلوزداد خلال الميركاتو الأخير، وقبل موسمين كان حامية لاعبا احتياطيا في بطولة القسم الثاني هواة رفقة شباب الدار البيضاء.