l ”أطمح للعودة إلى صفوف الخضر وأتمنى أن يتوج الوفاق بالثنائية”

توقع متوسط ميدان نادي وفاق سطيف، عبد المومن جابو، نجاح المدرب الإسباني ”لوكاس ألكاراز” في قيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، مؤكدا أن التقني الإسباني يملك العديد من المؤهلات التي تجعله قادر على تقديم الكثير من الأشياء للكرة الجزائرية ومنتخبها.

وأوضح جابو في حديثه مع ”الفجر” على هامش اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره المحلي بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة، أنه جد معجب بالمدرب ”الكاراز” بعد أول احتكاك معه، حيث شارك جابو في تربص المحليين الذي اختتم الأربعاء. وصرح جابو قائلا :”من الرائع أن تعمل مع مدرب اسباني يحب الكرة الجميلة، لقد كان العمل معه رائعا للغاية، وسعى من أجل التركيز على الجانب الفني بدل ارهاق اللاعبين بالتحضيرات الشاقة مثلما كان عليه الأمر في التربصات السابقة للمنتخب المحلي”. وأضاف محدثنا قائلا:”لقد جرى التربص الأول تحت قيادة ”الكاراز” بشكل جيد، لقد قمنا بعمل رائع، ولعبنا لقاء وديا أمام المنتخب الأولمبي الذي أتمنى له التوفيق في دورة الألعاب الاسلامية، أعتقد أن المدرب بات يملك فرصة أوضح عن لاعبي البطولة”.

” المدربون الإسبان يفضلون اللعب الجميل وهو ما يساعدنا”

كما أوضح مدلل وفاق سطيف، أن المدرب ”ألكاراز” كغيره من المدربين الاسبان يفضلون كرة القدم الجميلة والأداء الفني الراقي على حساب الجانب البدني، وهو الأمر الذي يعزز من فرص نجاح ”الكاراز” في الجزائر في ظل تفضيل اللاعب الجزائري للأداء الفني على الأداء البدني. واعتبر جابو أن ”الكاراز” سعى منذ أول تربص له من أجل استخراج أفضل ما لدى اللاعبين وعدم الضغط عليهم، حيث سعى من أجل ضمان الاستفادة القصوى من اللاعبين وتقييم أدائهم من خلال التدريبات واللقاء الودي التطبيقي. وصرح جابو قائلا:”الكاراز يريد تطبيق الفكر الكروي الإسباني على المنتخب الوطني، والجزائر تملك لاعبين فنيين، وأتوقع أن ينجح ”الكاراز” في عمله، وأن يقدم الكثير للخضر”.

” على ألكاراز أن يتجاوز مشكل اللغة في أسرع وقت ممكن”

اعتبر عبد المومن جابو أن عدم اتقان المدرب الإسباني ”لوكاس الكاراز” للغة الفرنسية حال دون ضمان تواصل فعال بين المدرب الوطني واللاعبين خلال تربص المنتخب المحلي الذي اختتم الأسبوع الفارط بمركز سيدي موسى. ويرى جابو أن التواصل ومشكل اللغة هو العائق الوحيد حاليا في وجه المدرب ”ألكاراز”، حيث اعترف جابو أن استعمال مترجم أثر سلبا على التربص، ولا بد من تدارك الأمر من خلال تعلم ”الكاراز” للغة الفرنسية في أقرب وقت ممكن.

” أتمنى العودة إلى صفوف الخضر وأن أتوج مع الوفاق بالثنائية”

أما بخصوص طموحاته، فلم يخفي عبد المومن جابو رغبته الكبيرة في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني الأول سريعا، وذلك بعد أن غاب طويلا، حيث أن هداف الخضر في بطولة كأس العالم الأخيرة بالبرازيل لا يزال يطمح في حمل ألوان التشكيلة الوطنية من جديد. وأكد جابو أن الباب لا يزال مفتوح أمامه من أجل حمل قميص الخضر، خاصة وأن الذهنيات تغيرت، وهناك تغييرات هامة في المنتخب الوطني وفكر جديد مع المدرب ”لوكاس ألكاراز”. وتمنى جابو أن يحقق لقبين نهاية الموسم الحالي، حيث أعرب عن أمله في أن يجمع وفاق سطيف بين لقب البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، حيث يتنافس الوفاق على جبهتين في الوقت الراهن، ويبدو قريبا من حصد لقب البطولة، في حين سيتنافس على مقعد في نهائي الكأس بمواجهة ملاحقه في البطولة مولودية الجزائر في لقاء واعد.