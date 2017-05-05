سافر أمس، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، إلى مدينة باكو بأذربيجان تحسبا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي المرتقبة في الفترة ما بين 11 و 22 ماي الجاري، حيث يسعى أولمبيو الخضر للتنافس على اللقب وتتويج به للمرة الأولى.

حفز رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي لاعبي المنتخب الأولمبي قبل سفرهم إلى باكو، حيث طالبهم بتشريف الراية الجزائرية في هذا المحفل العالمي، وشدد على ضرورة الذهاب بعيدا في المنافسة، ولما لا العمل على التتويج باللقب. ولم يسبق للمنتخب الوطني التتويج بلقب بطولة التعاون الاسلامي في كرة القدم، ويشارك في النسخة الجديدة بتشكيلة غنية تضم أسماء واعدة أغلبها ينشط في ناديي أتلتيك بارادو واتحاد العاصمة، وبقيادة المدرب عامر شفيق الذى تولي المسؤولية قبل أقل من أسبوعين. وقبل السفر إلى أذربيجان، اجتمع رئيس الفاف خير الدين زطشي باللاعبين والطاقم الفني بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة، حيث تحدث معهم مطولا، وطالبا بتقديم أقصى ما ليدهم، مؤكدا أن الجزائر تثق في قدرتها على تشريفها في هذا الموعد الرياضي الهام.

المنافسة ستكون صعبة بداية من الدور الأول

لن تكون مهمة المنتخب الوطني الأولمبي سهلة على الاطلاق خلال دورة التضامن الاسلامي المرتقبة بباكو، خاصة بعد أن أوقعت عملية القرعة الخضر في مجموعة قوية تضم منتخبات تركيا، فلسطين وعمان، وهي المنتخبات التي تملك تجربة كبيرة في مثل هاته المواعيد. ويستهل أشبال المدرب عامر شفيق المنافسة بمواجهة منتخب تركيا القوي والمرشح في أول لقاء، قبل اللقاء الخاص أمام منتخب فلسطين، ثم ختام الدور الأول بمواجهة منتخب عمان. وينتظر المدرب عامر شفيق أن تكون جميع المواجهات صعبة، حيث يرى أن جميع المنتخبات تملك مستويات متقاربة، ولا يوجد هناك لقاء سهل مهما كان اسم المنافس.

الأولمبيون يضيعون الفوز أمام نجوم البطولة

ضيع المنتخب الوطني الأولمبي فوزا كان في متناوله أمام المنتخب الوطني المحلي في اللقاء التطبيقي الذي لعبه رفقاء ”قعق” قبل السفر إلى باكو. وخسر المنتخب الأولمبي أمام تشكيلة من نجوم البطولة الوطنية بقيادة الناخب الوطني الجديد ”لوكاس ألكاراز” بنتيجة (4-3) في مقابلة تحضيرية للتشكيلتين لعبت في ثلاثة أشواط من 30 دقيقة وذلك في ختام التربص التحضيري للألعاب الإسلامية ”باكو” على مستوى المركز الوطني التقني بسيدي موسى. و قد تمكن زملاء القائد عبد المومن جابو من قلب النتيجة لصالحهم بعدما كانوا متأخرين بثلاثية دون مقابل، في لقاء عرف أداء راقي من الفريقين.