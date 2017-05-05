تحدثت مصادر إعلامية مقربة من نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن عدم رغبة مدرب الفريق ”كريغ شكسبير” في الاحتفاظ بهداف المنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني للموسم المقبل، وقالت ذات المصادر أن مدرب الثعالب وعلى الرغم من الأهداف السبعة التي سجلها لاعب ”سبورتينغ لشبونة” في الموسم المنصرم لم يعد مقتنعا بما يقدمه الدولي الجزائري مع ليستر وينوي إحداث ثورة على مستوى القاطرة الأمامية للفريق . وتابع موقع ”كلوب كال” بالقول أن طريقة لعب سليماني لا تناسب تماما أسلوب اللعب الذي ينتهجه الفريق، جاء هذا عكس آخر التقارير التي أكدت قبل أيام أن الثورة التي تنوي إدارة نادي ليستر سيتي إحداثها في خط هجوم النادي لن تمس الدولي الجزائري إسلام سليماني، الذي سيكون إحدى الركائز في هجوم الفريق الموسم المقبل. يشار إلى أن سليماني منذ انتقاله في صفقة مدوية من سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى نادي ليستر سيتي حامل لقب البريميرليغ الموسم الماضي لم ينجح في إثبات وجوده مع بطل إنكلترا للموسم الماضي بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها، إضافة للمنافسة الكبيرة التي وجدها في خط الهجوم ونتيجة لذلك، اقتصر حضوره على (1579 دقيقة وقت لعب) سجل خلالها 9 أهداف في البطولة ورابطة الأبطال وصنع 4 أهداف أخرى. وعلى الرغم من تراجع مستواه هذا الموسم مع نادي ليستر سيتي ظلت القيمة التسويقية لإسلام سليماني مرتفعة، وقدرها موقع ”ترانسفير ماركت”، المختص في تقييم اللاعبين بـ 25 مليون أورو، وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اهتمام فريقي واست بروميش ألبيون ووست هام بضمه الموسم المقبل.