كشف مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي ، أن قضية تواجده ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني معلق بنتيجة الاجتماع الذي سيجمعه بمسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مع نهاية البطولة الوطنية شهر جوان المقبل ، مشيرا أنه يركز في الوقت الحالي على مهامه على رأس العارضة الفنية للوفاق،حيث قال في هذا الصدد :”أنا ملتزم مع وفاق سطيف والمسؤولية الأخلاقية تفرض علي أن أنهي معه الموسم لأن هناك أهداف مسطرة نسعى للوصول إليها ، ستكون لي جلسة عمل مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي في الأيام المقبلة ، العمل في المنتخب الوطني واجب قبل كل شيء وأنا لست من الأشخاص الذين يتهربون من تأدية واجبهم الوطني”.