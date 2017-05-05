أكد الناخب الوطني لوكاس ألكاراز انه سيضع طريقة عمل سيكون خلالها اللاعبون مجبرين على تطبيقها من اجل السير الحسن لتشكيلته في قادم المواعيد. أما فيما يخص خطة اللعب التي سيعتمد عليها الناخب الوطني مع أو التي كان يعتمد عليها مع ناديه السابق.

فقد أكد مدرب غرناطة السابق، أنه اعتمد في تجربته في اسبانيا على الكثير من الخطط نظرا لتنوع اللعب هناك بقوله :”في إسبانيا هناك العديد من خطط اللعب، لا أستطيع أن أحدد الخطة حتى أعرف المجموعة وإمكانيات اللاعبين في الجزائر”. وعرج مدرب الخضر الجديد، أنه لا يملك الكثير من المعلومات عن اللاعب المحلي، رغم أنه شاهد العديد من الفيدوهات، وبعض المقابلات التي احتضنتها بطولة المحترف الأول، وأضاف الكاراز أنه سيشاهد المزيد من أجل اختيار اللاعبين الأنسب،حيث قال:”لا توجد معلومات شاملة عن اللاعب المحلي، شاهدنا بعض اشرطة الفيديو وبعض المقابلات، كما أنني سأشاهد المزيد من أجل أخذ معلومات أكثر ولاختيار اللاعب المناسب”. وأضاف الكاراز، أنه يمتلك تشكيلة جيدة، وسيسير المقابلات التي سيشرف من خلالها على العارضة الفنية للخضر حسب كل مواجهة يخوضها، بقوله :”كل منطقة لها خصائصا، لدينا فريق جيد سأضع إستراتجية لكل لقاء حسب ظروف اللقاء ومكان اللعب”. وعن اختيار اللاعبين لقادم المواعيد أكد مدرب غرناطة السابق، أنه لا يملك الكثير من الوقت لمعاينة كل اللاعبين، رغم ذلك أنه سيحاول اختيار التشكيلة المثالية ووضع استراتيجيته ورسم خارطة الطريق الصحيحة، مضيفا في هذا الشأن :”الوقت لا يسمح، لكن سأحاول معاينة كل اللاعبين الموجودين لاختيار التشكيلة المثالية و وضع معهم استراتيجية و خارطة الطريق الخاصة بالخضر”.