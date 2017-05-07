عبر عن إستيائه من بقائه إحتياطيا رغم الوعود التي منحتها له إدارة الملكي

موراتا: ألعب أقل مما كنت أعتقد وأريد المشاركة ضد الأتليتيكو

قال ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، إنه يلعب بشكل أقل مما كان يعتقد عندما انضم للفريق الملكي، الصيف الماضي، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.وسجل موراتا هدفين في مرمى غرناطة، رفع بهما رصيده إلى 15 هدفًا في الليغا، وذلك في المباراة التي انتهت بفوز الميرينغي 4-0.وأوضح المهاجم في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لا أفكر في عدد الأهداف، أريد الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، لن يكون ذلك سهلًا، لكن إذا فزنا بكل المباريات سنحرز البطولتين”، وعن احتمال عدم مشاركته أمام أتلتيكو مدريد، قال: “هذا ما أفكر به، أود أن ألعب كل المباريات، لكن في بعض الأحيان هذا غير ممكن”، وحول قلة مشاركاته مع الفريق، قال اللاعب الإسباني: “نعم، أعتقد أنني ألعب أقل مما كنت أعتقد، لأنني أود أن ألعب كل اللقاءات، لكن عندما يطلب مني المدرب شيئًا فأنا مستعد”، وعما إذا كان يشعر بالإحباط، أجاب: “في النهاية الناس لا يفكرون أكثر مني، أنا لا أفكر إن كنت قد سجلت أهدافًا أكثر من أحد زملائي بالفريق، أريد مواصلة العمل والتسجيل، سجلت 20 هدفًا هذا الموسم وأريد أن أسجل أكثر”، ويعتبر جد موراتا من أبرز مشجعي أتلتيكو مدريد، وعن ذلك قال اللاعب: “لم أتحدث معه، أنا أحبه كثيرًا، ولكن هذه هي كرة القدم”، وحول إمكانية مواجهة فريقه السابق جوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا، رد بقوله: “لا أستطيع الإجابة، المصير هو المصير”.

وبخصوص ما قاله له دييغو سيميوني، مدرب الأتلتي، خلال لقاء الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، قال موراتا: “لقد كانت نكتة لا علاقة لها بكرة القدم، هو سألني عن الكرواسون المفضل لدي، الأرجنتينيون يتكلمون بسرعة، إنه لم يقترح علي ما تم تداوله”، وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن سيميوني عرض على موراتا الانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال المباراة”.

كونتي يدخل دائرة المرشحين لخلافة إنريكي

وضعت إدارة نادي برشلونة الإسباني، أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي لنادي تشيلسي الإنجليزي، بين المرشحين لخلافة لويس إنريكي بالقلعة الكتالونية. وأعلن لويس إنريكي، في وقت سابق، عدم تجديد عقده مع برشلونة ورحيله بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “إكسبريس”، أن ما يقدمه المدرب الإيطالي كونتي مع البلوز هذا الموسم بتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول لنهائي كأس الاتحاد، ليقترب من تحقيق الثنائية المحلية، جذب انتباه إدارة برشلونة، للتوقيع معه. وأوضحت الصحيفة، أن كونتي قد يرفض مغادرة لندن والانتقال لبرشلونة بسبب علاقته القوية بمالك النادي الإنجليزي، كما أن مدرب جوفنتوس السابق بدأ في تعلم اللغة الإنجليزية وانضمت عائلته له في لندن. وأشارت الصحيفة، أن المدرب الإيطالي أعلن في أكثر من مناسبة رفضه الرحيل عن تشيلسي بعد موسم واحد فقط في قلعة “ستامفورد بريدج”.

فيدال يُعلن رأيه في إلغاء عقوبة ميسي

أرتورو فيدال، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني والمنتخب التشيلي، على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإلغاء عقوبة إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني. وفرضت اللجنة التأديبية التابعة لفيفا، عقوبة إيقاف مدتها 4 مباريات بحق ميسي لتوجيهه سبابًا للحكم المساعد خلال مباراة الأرجنتين أمام تشيلي في 23 مارس الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف إلغاء العقوبة بعد إيقافه مباراة واحدة أمام بوليفيا. وقال فيدال، خلال تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “إنها قضية صعبة، وأتمنى أن تطبق كل القوانين على الجميع”. وأضاف: “إزالة العقوبة أمر جيد لمنتخب الأرجنتين، ولميسي ولكرة القدم، إنه دائمًا من الجيد أن نشاهد ميسي يلعب لمنتخب بلده؛ لأنه يقدم كل شيء”.

وأتم: “إنه بالتأكيد أمر جيد لميسي، ولكني أتمنى أن تطبق القوانين نفسها على كل اللاعبين”.

مبابي يتحدى جوفنتوس ويحدد موقفه من الرحيل

رفع كيليان مبابي المهاجم الشاب لنادي موناكو الفرنسي راية التحدي في وجه جوفنتوس الإيطالي قبل لقاء الفريقين مساء الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. ونجح جوفنتوس في الفوز على موناكو بهدفين دون رد على ملعب “لويس الثاني” في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي.

وقال مبابي في تصريحات أبرزتها شبكة “راديو مونت كارلو”: “بالطبع المهمة صعبة، لأننا سنواجه فريقًا كبيرًا في إيطاليا، ولكن كما أكدت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، سنبذل أقصى ما لدينا، من أجل التأهل للمباراة النهائية”. وأضاف المهاجم الفرنسي الواعد: “إذا تأهلنا سيكون إنجازًا كبيرًا، وإذا لم نفعل، فلا يوجد مشكلة، بل علينا التركيز في مشوارنا ببطولة الدوري، فهي الهدف الأول لنا هذا الموسم”.كما أكد مبابي (18 عامًا) أنه لم يتأثر بكل ما يتردد حول رحيله عن صفوف موناكو بنهاية الموسم الجاري، قائلاً: “لم أتأثر بالشائعات، بل لدي هدف واضح، وهو ضرورة الفوز ببطولة مع النادي الذي تربيت بين جدرانه، وأعتقد أنه لا شيء سيعرقل مسيرتي حتى نهاية الموسم”. وأتم: “بعد ذلك سيكون أمامي شهرين ونصف، لأفكر جيدًا في الخطوة المقبلة، لذا فالشائعات لن تؤثر على تركيزي”. يذكر أن مهاجم موناكو لمع بقوة هذا الموسم، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

إنييستا : غاضبون بسبب النقاط التي فقدناها ولم نفقد الأمل

أشاد قائد نادي برشلونة الإسباني أندريس إنيستا، بالفريق بعد الفوز على فياريال، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مؤكدًا أن البارسا كان فعالًا ككل خلال اللقاء.وقال إنيستا في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية بعد المباراة :”كنا نعلم أنهم يمكنهم إلحاق الضرر بنا عن طريق الهجمات المرتدة، لكننا على الرغم من ذلك قمنا بالهجوم، الشق الأمامي يعطينا الكثير من الجودة” في إشارة إلى ثلاثي MSN. وأضاف إنيستا في ظل الحديث عن المنافسة على اللقب مع ريال مدريد :”نحن غاضبون جدًا من النقاط التي فقدناها، لكننا سوف ننتظر حتى النهاية ونرى ما سيحدث، ريال مدريد لم يتعثر حتى الآن ولكننا سننتظر حتى المباراة الأخيرة”. وعلم إنيستا بنتيجة الدقائق العشر الأولى من مباراة ريال مدريد وغرناطة حيث سجل خاميس رودريغيز هدفين، فعلق إنيستا وقال :”من المعقد أن تتغير النتيجة، ولكن ليس لدينا شئ آخر، هذا هو الوضع وما نستطيع فعله هو مواصلة المحاولة”. واختتم بالإشادة بالبرازيلي نيمار :”قدم مباراة كاملة، أيضًا الفريق فعل أشياء جيدة للغاية، عندما يشعر الفريق بإيجابية الكثير من الأمور تخرج، حتى الفرديات”

مورينيو يفصح عن أمنيته بشأن فينغر

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغبته في بقاء الفرنسي أرسين فينغر مدربًا لنادي أرسنال خلال المرحلة المقبلة. ويعاني فينغر خلال الموسم الحالي من الضغوطات بشكل كبير، إذ يطالب عدد من جماهير أرسنال برحيل المدرب الفرنسي مع نهاية الموسم، في ظل تراجع النتائج، واحتمالية عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة “أي اس بي ان“ الأمريكية: “أرغب في بقاء فينجر مدربًا لأرسنال، وأتمنى أن يثق فيه النادي بصورة أكبر لأن الجانرز آخر فريق تمسك بمدرب يجلب الاستقرار لفترة طويلة”. وتابع: “أنا متعاطف مع فينغر، لأنني أتعاطف مع المدربين كافة فكلنا نعاني من الظروف ذاتها، ولكن كرة القدم تغيرت الآن وأصبح من المستحيل الاستمرار لأعوام طويلة في الفريق ذاته”. وأوضح: “في كرة القدم حاليًا، إن لم تحقق النجاح المنتظر ترحل عن الفريق، ولكن في حال استمرار المدرب 20 عامًا في فريق واحد فمن الصعب تحقيق النجاح كل عام، حتى السير أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، يعرف ذلك”.

بايرن ميونيخ يُجهز أمواله لصفقة من العيار الثقيل

انضم نادي بايرن ميونيخ الألماني، للأندية الراغبة في التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال الإنجليزي. وكشفت صحيفة “تليغراف”، أن بايرن ميونيخ يجهز 65 مليون يورو، ما يعادل 55 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع سانشيز المتبقي في عقده موسمًا واحدًا فقط مع الغانرز. وأوضحت الصحيفة، أن سانشيز والألماني مسعود أوزيل مرشحان للرحيل عن صفوف أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة بايرن ميونيخ تفضل جلب الدولي التشيلي. وأشارت الصحيفة، إلى أن بايرن ميونيخ ليس الفريق الوحيد الراغب في الحصول على خدمات سانشيز، لأن النجم التشيلي مطلوب في أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وجوفنتوس الإيطالي. وانضم سانشيز إلى أرسنال في صيف 2014 بصفقة بلغت 42.50 مليون يورو، قادمًا من برشلونة الإسباني ليسجل 138 هدفًا خلال 422 مباراة مع الفريق اللندني.

إهانة عنصرية لمهدي بنعطية في حوار تلفزيوني

تعرض المغربي مهدي بنعطية، مدافع نادي جوفنتوس، إلى موقف عنصري تسبب في أزمة كبيرة أثناء حديثه إلى قناة “راي سبورت” التلفزيونية بعد انتهاء لقاء فريقه مع تورينو في الكالتشيو. وسمع المدافع عبر سماعة الأذن أثناء حديثه مع ضيوف الاستوديو شخصاً يقول “ عن ماذا تتحدث أيها المغربي الـ( ...)” ليسأل مقدم البرنامج من تحدث لي ؟، ليجيب الأخير يبدو أن هناك خطأ تقني. وترك اللاعب المغربي الحوار، وغادرة المنطقة التي يتحدث فيها اللاعبون إلى وسائل الإعلام في ملعب جوفنتوس آرينا. ولم تكشف القناة بعد عن الشخص الذي تفوه بهذه العبارة العنصرية، وهو على الأرجح شخصاً في غرفة التحكم لم يكن يعلم بوجود مايكروفون أمامه مما جعل النجم المغربي يسمع ما قاله.

تورينو يبقي على رقم برشلونة القياسي

أوقف نادي تورينو سلسلة الانتصارات المتتالية لجاره اللدود جوفنتوس على ملعبه في الكالتشيو، بالحصول على تعادل ثمين من ملعبه “ جوفنتوس آرينا” بهدف لكل فريق. التعادل هو الأول لليوفي على ملعبه هذا الموسم في الدوري، حيث كان قد حقق الفوز في كل المباريات التي خاضها على ملعبه هذا الموسم. بتلك النتيجة توقف الرقم القياسي للبيانكونيري والخاص بسلسلة الانتصارات المتتالية على ملعبه في بطولة الدوري عند 33 انتصارا، وهو رقم قياسي على صعيد الكرة الإيطالية ولكنه أبقى على رقم برشلونة الأوروبي صامداً، حيث كان البلوجرانا قد حقق 39 فوزا متتاليا على ملعبه في الدوري ما بين فبراير 1958 إلى نوفمبر 1960.