تمكن فريق اتحاد بلعباس من حسم داربي الغرب لصالحه بنتيجة هدفين دون رد على حساب ضيفه سريع غليزان برسم الجولة 25 من المحترف الأول ”موبيليس”، في مباراة احتضنها ملعب 24 فيفري ببلعباس بحضور جمهور غفير من جانب أنصار فريق اتحاد بلعباس الذين صنعوا أجواء كبيرة من الفرجة فوق المدرجات، وبالعودة إلى مجريات المرحلة الأولى من المباراة فقد عرفت ضغطا نسبيا من قبل المحليين اللذين حاولوا الوصول إلى منطقة دفاع المنافس، إلى غاية الدقيقة 22، أين انطلق المدافع شريفي على الجهة اليسرى و يعرقل و الحكم بوكواسة و من دون تردد يعلن عن ضربة جزاء ترجمها المهاجم بالغ إلى هدف أول محررا بذلك الأنصار و الرفقاء، المرحلة الثانية دخل فيها الضيوف بأكثر عزيمة و حاولوا الوصول في عدة مرات إلى مرمى الحارس غول لكنهم وجدوا دفاعا حديديا بينما كان الكل ينتظر تعديل النتيجة من قبل السريع تمكن اتحاد بلعباس من إضافة الهدف الثاني في المباراة عن طريق المهاجم ثابتي الذي تلقى كرة بينية من زميله زواري مسكنا الكرة في شباك الحارس بوسدر لينتهي اللقاء بفوز ثمين للاتحاد.

زواري:”عشنا ضغطا رهيبا والفوز على غليزان كان ضروريا”

عبر لاعب اتحاد بلعباس زواري عن فرحته بالفوز المحقق أول أمس على حساب الضيف سريع غليزان، والذي جاء في وقته وبعد عمل كبير قام به اللاعبون خلال فترة توقف البطولة، وأضاف اللاعب بأن الفريق عاش موجة من الضغط طيلة الأسابيع الماضية بسبب الإشاعات التي راجت حول ترتيب المباراة لصالح السريع ومن جهة أخرى عبر التقني التونسي معز بوعكاز مدرب السريع عن أسفه من الهزيمة مؤكدا في الوقت نفسه بأن حظوظ الفريق لا تزال قائمة في تحقيق البقاء ضمن المحترف الأول.