انهزم عشية أول أمس فريق وفاق سطيف أمام المضيف مولودية وهران، في المقابلة التي انتهت بهدف مقابل صفر لصالح الفريق المضيف من تسجيل شريف هشام في الدقيقة 71، حيث شهدت المقابلة في شوطها الأول عديد الفرص للفريق السطايفي للتسجيل و لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وفي الشوط الثاني ورغم التغييرات التي أجراها المدرب ماضوي، إلا أن الحمراوة اقتنصوا هدف الفوز والوحيد في المقابلة رغم محاولات لاعبي الوفاق، و رغم هذه الخسارة، إلا أن الوفاق يظل متصدرا للبطولة الوطنية و بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني مولودية الجزائر، من جهة أخرى، أكد مدرب وفاق سطيف خير الدين ماضوي، بأن فترة توقف البطولة قد أثرت سلبا على فريقه، وتسببت في هزيمته أمام مولودية وهران، وقال مدرب الوفاق في مؤتمر صحفي بعد نهاية اللقاء: ”مولودية وهران كان أكثر إرادة، واستغل خطأ في الدفاع وسجل الهدف، أما وفاق سطيف فقد دفع ثمن توقف البطولة، الأمر الذي أعاق وتيرتنا”، وأضاف : ”بقيت 5 مباريات ويجب الفوز في 4 لكي نتوج باللقب، وصراحة بعد هذه الخسارة ازداد علينا الضغط”، ويحتل وفاق سطيف المرتبة الأولى برصيد 47 نقطة، لكن بفارق 3 نقاط فقط عن الملاحق المباشر مولودية الجزائر.