فتح المدير الرياضي للنادي الرياضي القسنطيني طارق عرامة النار على الحكم عوينة محملا إياه مسؤولية تضييع فريقه لنقطتين في المواجهة التي جمعت فريقه بالمضيف بشبيبة القبائل مساء أول أمس في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لحساب الجولة 25 من عمر البطولة المحترفة الأولى ”موبيليس”، وقال عرامة في تصريحات للقناة الأولى الإذاعية مشيرا إلى أن الحكم قد حدد نتيجة اللقاء، وقال: ”جئنا إلى تيزي وزو من أجل الحصول على النقاط الثلاثة لأن وضعيتنا في سلم الترتيب العام كانت تقتضي مننا تحقيق الفوز، لكن حكم المواجهة كان له رأي أخر، بعد أن حرمنا من هدف شرعي شاهده الجميع وبطريقة تثير الاستغراب خاصة، وأن الحكم المساعد أقر بشرعية الهدف الذي احتفل به لاعبونا، فإذا بهم يفاجئون بقرار إلغائه”.