أعرب مدرب شباب بلوزداد بادو الزاكي عن غضبه الشديد بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه في الدقائق الأخيرة، أمام أولمبي المدية أول أمس لحساب الجولة 25 بنتيجة 2 – 1، بالنظر للفرص الكثيرة التي أهدرها أشباله في الشوط الثاني، وقال الزاكي، بعد نهاية اللقاء: ”منذ البداية كنا نتوقع الخسارة أمام أولمبي المدية بسبب سوء أرضية الملعب والفرص الكثيرة التي أهدرناها، ورغم ذلك استطعنا أن نرجع في النتيجة ومع ذلك أقدم التحية للاعبين على ما قدموه”، وبخصوص الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحارس خالد بوقاسم، أوضح الزاكي قائلا: ”الأهداف تسجل عن طريق أخطاء وهناك حراس كبار ارتكبوا أخطاء فادحة وبالتالي لا يمكنني أن أعاتب حارسي بوقاسم، ومن الأفضل أن نحتفظ بالأداء وعزيمة الفريق”.