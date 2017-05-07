حقق فريق مولودية وهران فوزا مهما على ضيفه وفاق سطيف في إطار الجولة 25 من عمر الرابطة المحترفة الأولى ”موبيليس”، مجريات اللقاء عرفت سيطرة أصحاب الأرض بالطول والعرض، حيث أن الشوط الأول انتهى على وقع التعادل السلبي مع أفضلية نسبية لمولودية وهران، الشوط الثاني لم يعرف الجديد باستثناء الضغط الكبير الذي فرضه أبناء المدرب الجديد كافالي والذي أثمر هدف في الدقيقة 77 عن طريق هشام شريف الذي قاد الحمراوة إلى تحقيق أول فوز في سنة 2017، جدير بالذكر أن الحارس الثاني لوفاق سطيف خيري كاد أن يخرج الأمور عن إطارها الرياضي بعد الأعمال الغير رياضية التي قام بها في الشوط الثاني إلى أن تدخل العقلاء عملوا على تهدئة الأوضاع، في حين يكون حكم المباراة قد دون التصرفات اللارياضية التي بدرت من هذا الحارس، الذي قد تطاله عقوبة قاسية جدا، لكون قد عمل على تأجيج الأمور.

كافالي: ”لم يكن لنا خيار آخر سوى الفوز لتجنب الحسابات المعقدة”

أكد المدرب الجديد لفريق مولودية وهران، الفرنسي جون ميشال كافالي، بأنه لم يكن هناك أي خيار آخر للفريق سوى الظفر بالنقاط الثلاث وضمان البقاء في البطولة المحترفة الأولى، وأوضح المدرب السابق لاتحاد العاصمة ، في تصريحات صحفية بعد فوز فريقه على وفاق سطيف أول أمس، بأن الخسارة كانت ستعقد الأمور كثيرا وتدخل المولودية في حسابات معقدة، وقال: ”من كان يضمن أننا سنفوز أمام وفاق سطيف، لو خسرنا لحلت الكارثة، ومن اليوم فصاعدا سنبدأ التحضير للموسم القادم وسأجلس مع رئيس الفريق لدراسة عقود اللاعبين”، وتعاقد الفرنسي جون ميشال كافالي مع مولودية وهران الثلاثاء الماضي، حيث سيواصل معاينة الفريق خلال الجولات المتبقية والبدء في التحضير للموسم الكروي الجديد.