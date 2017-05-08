جوفنتوس – موناكو اليوم بداية من الساعة الـ19:45

اليوفي لمواصلة المسار نحو نهائي الكبار

سيكون على موناكو، الذي خسر 2-0 بملعبه في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام جوفنتوس، أن يصنع التاريخ في لقاء الإياب اليوم ، إذا أراد أن يضع حدا لغياب أندية الدوري الفرنسي الطويل عن النهائي. ونجح فريقان فقط في الفوز بمواجهة في أدوار خروج المهزوم في البطولة بعد خسارة مباراة الذهاب على أرضهم وفي الحالتين، وهما أياكس أمستردام ضد باناثينايكوس في 1996، وإنترناسيونالي أمام بايرن ميونيخ في 2011، وكان عليهما تعويض فارق هدف واحد فقط. كما سيتعين على موناكو، وهو أخر فريق فرنسي يصل النهائي عندما خسر أمام بورتو بقيادة جوزيه مورينيو في 2004، أن يضع حدا لمسيرة جوفنتوس الخالية من الهزائم على أرضه في أوروبا منذ 4 سنوات إضافة لسلسلة من 6 مباريات متتالية للفريق الإيطالي في البطولة دون أن تهتز شباكه.

ولم يفز موناكو مطلقا بمباراة في إيطاليا في سبع محاولات سابقة كما لن يعطيه سجل جوفنتوس أمام الأندية الفرنسية الكثير من التشجيع إذ انتصر الفريق الإيطالي في 11 مواجهة سابقة في أدوار خروج المهزوم ضد منافسين فرنسيين بينهم موناكو نفسه مرتين. ويتصدر الفريقان الدوري في بلديهما وعلى مشارف إحراز اللقب، بينما تأهل جوفنتوس أيضا لنهائي كأس إيطاليا ليصبح في طريقه لثلاثية من الألقاب. وقال ليوناردو غارديم مدرب موناكو، الذي فاز فريقه 3ـ 0 على مضيفه نانسي ليقترب من لقب الدوري الفرنسي، إن تسجيل هدف مبكر قد يبدل شكل المباراة. وأضاف: ”يجب أن نتحلى بالثقة ونحاول اللعب بأسلوبنا ونقدم أداء جيدا وإذا سجلنا في بداية المباراة ربما تتبدل الأمور”وإذا كان هناك ما يمكن أن يعطي بعض الأمل لغارديم فهو سجل موناكو التهديفي هذا الموسم. وأحرز موناكو 139 هدفا في 55 مباراة بجميع المسابقات، ليس من بينها كأس رابطة الأندية الفرنسية، وسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في 25 مناسبة. وسجل كيليان مبابي، الذي يبلغ عمره 18 عاما وهو أحد المواهب الصاعدة بقوة في كرة القدم الأوروبية، 18 هدفا في 20 مباراة رسمية بينما يضم الفريق الفرنسي لاعبين آخرين يشكلون خطورة وبينهم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو. وخرج باولو ديبالا مهاجم جوفنتوس مصابا خلال التعادل 1-1 مع تورينو ، وهي نتيجة وضعت حدا إلى 33 انتصارا متتاليا لجوفنتوس على أرضه، لكن المدرب ماسيميليانو أليغري قال إنه مجرد شد عضلي. وقال أليغري الذي حذر فريقه ألا يفكر في أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز إنه أمر طبيعي في ظل هذه الظروف وبالقرب من نهاية الموسم. وأضاف: ”موناكو فريق لديه موهبة كبيرة ولم نضمن بالتأكيد تأهلنا، علينا الفوز بمباراة الإياب”.

وكيل كوفاسيتش يكشف حقيقة عودته للكالتشيو

جدد وكيل أعمال لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، رغبة موكله في البقاء مع الفريق الملكي الإسباني رغم العروض العديدة المقدمة له لترك الفريق هذا الصيف. وانتقل كوفاسيتش إلى ريال مدريد العام 2015 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، لكنه لا يحصل على فرصة المشاركة كأساسي في المباريات. ولعب كوفاسيتش 18 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وربطته تقارير صحفية بالعودة إلى إيطاليا من بوابة ميلان أو روما. لكن وكيل أعمال اللاعب، نيكي فوكسان، نفى هذه التكهنات، مؤكدا أن موكله البالغ من العمر 23 عاما سعيد بالبقاء مع فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. ونقلت صحيفة ”دايلي اكسبرس” البريطانية تصريحات فوكسان لموقع ”ترانسفير ماركت ويب” التي قال فيها: ”لا توجد أنباء جديدة، بالأحرى لا توجد أي فرصة لحدوث أمر جديد بهذا الشأن، يملك ماتيو عقدا طويل الأمد مع ريال مدريد، يمتد حتى العام 2021، ولهذا السبب لا أفهم طبيعة هذه الشائعات حول مستقبله مع الفريق”. وأضاف: ”يلعب كوفاسيتش في فريق عظيم مثل ريال مدريد، وهو سعيد جدا، أسمع كل يوم وأقرأ قصصا عن إمكانية رحيله، لكنها ليست صحيحة على الإطلاق، لديه علاقة جيدة مع زملائه والمدرب، لذلك أشدد على أنه لن يرحل عن ريال مدريد، سيبقى بالتأكيد”.

نصائح لنيمار تفجر أزمة في مران برشلونة

اشتعلت أزمة في تدريبات برشلونة، بين خوان كارلوس إنزو، المدرب المساعد، والبرازيلي نيمار، لاعب الفريق. وكانت تقارير صحفية برازيلية وإسبانية، قد ذكرت في السابق أن نيمار رشح إنزو لتولي قيادة البلوغرانا، بعد رحيل لويس إنريكي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري. وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نقاشًا حادًا دار بين إنزو ونيمار في تدريبات برشلونة، بسبب طلب المدرب المساعد من قائد المنتخب البرازيلي التركيز على مسيرته الكروية فقط، وعدم الاهتمام بصورة أكبر بالأمور الأخرى، وهو الأمر الذي لم يعجب نيمار. وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن إنزو قال لنيمار إنّه سيكون لاعبًا ذو شأن كبير، وقادر على قيادة برشلونة مستقبلًا، ولذلك حاول تصحيح ”أخطاء” اللاعب لكي يستمر في التطور، إلا أنّ نصائحه لم تلق قبولًا لدى الأخير.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو” إلى أن الأزمة بين الثنائي وصلت لغرفة الملابس، كما تحدث عنها العاملون في النادي، خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي يتشاجر فيها إنزو مع أحد لاعبي برشلونة، إذ سبق وقام بالأمر ذاته مع الألماني مارك تيرشتيغن، والفرنسي صامويل أومتيتي، والكرواتي إيفان راكيتيتش.

كونتي يكشف سر احتفاله المجنون

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، سر احتفاله الجنوني عقب كل انتصار يحققه فريقه في البيريميرليغ. ويحتل تشيلسي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف توتنهام، ويحتاج للفوز بمبارتين من أصل أربعة لقاءات قادمة ليتوج بطلًا للبيريميرليغ. وقال كونتي في تصريحات لصحيفة ”صن” البريطانية: ”هذه طريقتي في الاحتفال، أحب دائمًا الإحساس بالانتصار وخاصةً أنني أعيش بكل كياني في المباراة وحينما ننتصر أشعر بالسعادة تغزو جسدي”. وتابع: ”بعد تحقيق الانتصار تأتي لحظة أشعر فيها بالحرية بعد الضغط العصيب الذي أعيشه أثناء اللقاء، ولذلك أحب مشاركة هذا الإحساس مع اللاعبين وطاقم الفريق، ولذلك حينما انتصرنا على إيفرتون بثلاثية نظيفة احتفلت بصورة جنونية لأن المباراة كانت صعبة ونجاحنا في الفوز والحفاظ على نظافة الشباك أمر خيالي”. وأوضح: ”أحب رؤية جمهور تشيلسي سعيدًا، لأنهم يدفعون مبالغ هائلة طوال الموسم لحضور المباريات ومنهم من يسافر معنا ليشاهد مواجهاتنا خارج ”ستامفورد بريدج” لذلك يستحقون كل الجهد المبذول، وفي النهاية أحلم برؤيتهم يحتفلون معنا بالألقاب”.

سانشيز: سأحسم مصيري نهاية الموسم

رفض التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال، التعليق على اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، بالتعاقد معه خلال الفترة الحالية. ولم يتوصل سانشيز، الذي ينتهي عقده مع الغانرز، صيف 2018 المقبل، لاتفاق مع إدارة ناديه، حول التجديد حتى الآن، وبات قريبًا من الرحيل في الصيف. وقال سانشيز، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس”: ”إنه لم يكن موسمًا عظيمًا بالنسبة لي. أشعر بخيبة الأمل؛ لأنني كنت أتمنى أن أحقق لقب البريمييرليغ، ومواصلة المنافسة في دوري أبطال أوروبا”. وأضاف: ”الآن لدينا نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وسوف نبذل كل ما بوسعنا من أجل الفوز باللقب”. وأتم: ”سوف أعقد جلسة مع إدارة النادي للحديث حول موقفي النهائي؛ حيث اتفقنا على تأجيل الحديث حول عقدي إلى نهاية الموسم”. ويحظى سانشيز باهتمام أندية بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، وجوفنتوس.

بيولي: لن أستقيل من تدريب إنترميلان

قال ستيفانو بيولي، الذي يتولى قيادة إنترميلان منذ 6 أشهر، إنه لا ينوي الاستقالة، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز في آخر 7 مباريات بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وخسر (1-0)، أمام جنوى. ويبتعد إنترميلان، بفارق مباراة واحدة عن معادلة رقمه السلبي، بخوض 8 مباريات متتالية، بلا فوز في دوري الأضواء، وهو ما حدث في موسم ”1947-1948”. وقال بيولي، الذي أقيل سلفه فرانك دي بور، بعد أقل من 3 أشهر على توليه المسؤولية: ”أريد إكمال مهمتي، ودعم النادي بأي صورة ممكنة لأساعده على الخروج من هذا الوضع”. وأضاف ”كنا فريقًا متحدًا عندما حققنا النتائج المطلوبة. . ونحتاج للحفاظ على اتحادنا في الأوقات الصعبة أيضًا”. وتابع ”أنا واثق في أن هذا الموسم حتى وإن كان هزيلاً، سيساعد إنترميلان على فهم كيفية الاستعداد للمستقبل”. كما دافع بيولي، تاسع مدرب لإنترميلان، في آخر 6 سنوات، عن قرار استبدال قائده ماورو إيكاردي، هداف الفريق في الدوري برصيد 24 هدفا، في منتصف الشوط الثاني. وقال ”أردت إجراء تغيير، وإشراك لاعب في حالة أفضل في الهجوم. لم يكن ماورو، موفقًا ، ولم أكن سعيدًا بأدائنا الهجومي. حاولت الدفع بلاعبين اثنين في حالة جيدة، لنتسبب في متاعب للمنافس”. ويحتل إنترميلان، الذي كان يسعى من بداية الموسم للتأهل لدوري أبطال أوروبا، المركز السابع، وهو لا يؤهله حتى إلى بطولة الدوري الأوروبي. لكن بيولي، قال إنه يريد فقط خوض آخر 3 مباريات في الموسم، بصورة مشرفة. وقال: ”حاليًا المهم هو إنهاء الموسم برغبة وكبرياء. يجب إثبات قدراتنا. فعلنا ذلك في الماضي، وسيتعين علينا تكراره”.

وكيل إبراهيموفيتش يكشف سبب مفاجأة الأطباء بإصابته

كشف مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، عن تفاصيل جديدة حول الإصابة التي تعرض لها موكله في ركبته اليمنى مؤخرًا. وقال رايولا، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا صن” البريطانية، إن الأطباء المشرفين على حالة اللاعب قالوا إنهم ”لم يروا شيئًا كهذا من قبل”، مشيرًا إلى أن الأطباء المتخصصين في جامعة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا، التي سيجري فيها زلاتان العملية الجراحية، يريدون دراسة جسد اللاعب بشكل مفصل. وفي تصريحات لصحيفة ”إكسبريسن” السويدية، قال وكيل إبراهيموفيتش: ”إصابة ركبته قوية جدًا، لدرجة أن الأطباء قالوا إنهم لم يروا شيئًا مثل هذا من قبل، لديه ركبة تكاد تكون من المستحيل أن يمتلكها لاعب يمارس كرة القدم منذ 20 عامًا”. وتابع: ”كانت ركبته نظيفة جدًا ولا ضرر فيها، زلاتان قوي جدًا، ولهذا يريد الأطباء له أن يعود لممارسة اللعبة من أجل إجراء المزيد من البحوث حوله”. واختتم رايولا تصريحاته بقوله: ”إنهم يعملون مع أفضل مؤسستين في العالم لإجراء البحوث حول الركبة والأربطة، إنهم يبحثون كثيرًا في هذا الموضوع، حتى بعد انتهاء مسيرة إبراهيموفيتش سنعاود البحث في جسده”.