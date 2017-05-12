يحتضن ملعب 20 أوت ببشار مساء اليوم لقاء الجولة 26 من عمر الرابطة المحترفة الأولى ”موبيليس” بين المضيف شبيبة الساورة والضيف شباب باتنة، حيث سيكون أبناء الجنوب أمام فرصة مثالية للفوز وتعويض الخسارة الأخيرة في العاصمة على يد نصر حسين داي في اللحظات الأخيرة وفي سيناريو مثير بعدما كان أشبال المدرب خوذة في فترة من فترات المباراة متفوقين في النتيجة، هذا في حين سيرفع فريق شباب باتنة اليوم شعار التحدي واللعب من أجل الفوز لإخراج الفريق من مستقنع السقوط الذي يقبع فيه منذ مدة، والخروج إلى بر المان رغم صعوبة ذلك بالنظر إلى وجود العديد من الأندية التي توجد في نفس الوضعية والتي تسعى للخروج منها أيضا.

جميلي يستنفد ويعود ومعزيز يواصل الغياب

من المنتظر أن تعرف تشكيلة فريق شبيبة الساورة اليوم عودة حارسها المتألق هواري جميلي الذي غاب عن اللقاءين الماضيين لفريقه أمام كل من مولودية الجزائر ونصر حسين داي بداعي العقوبة بعد البطاقة الحمراء التي كان قد تلقاها في مباراة غليزان، وهي العقوبة التي تزامنت أيضا مع تعرضه للإصابة، حيث شكلت عودته على حسابات الفريق ارتياحا لدى الطاقم الفني واللاعبين والأنصار، في حين سيتواصل غياب زميله نجيب معزيز بداعي الإصابة، التي حرمته أيضا من مباراة النصرية في الجولة الماضية.