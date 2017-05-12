يحتضن ملعب لهوى سمان اليوم مباراة في غاية الأهمية بين فريقين يصارعان في مؤخرة الترتيب وسيلعبن اليوم من أجل الخروج من منطقة الخطر، ويتعلق الأمر بفريق دفاع تاجنانت ثالث المهددين بالسقوط وضيفه شبيبة القبائل الذي مازال الخطر محدقا به رغم تواجده بعيدا عن منطقة السقوط، غير أن الفاق بينه وبين منافسه اليوم هو نقطتان فقط، مما يجعل الفوز يقفز بأشبال المدرب مزيان إيغيل بشكل ملحوظ في سلم الترتيب ، والعكس صحيح، حيث ستعيد الهزيمة فريق شبيبة القبائل إلى منطقة الخطر والسقوط.ومما لا شك فيه فان نقاط مواجهة اليوم ستكون شبه مصيرية للفريقن مادام ترتيبهما في الرابطة المحترفة الاولى موبيليس يطرق ابواب السقوط الامر الذي سيزيد من حجم مسؤولية كل لاعب فوق البساط الاخضر على بذل مجهودات مضاعفة وكان اللقاء نهائي والفوز به سيبعد صاحب النقاط الثلات عن منطقة الخطر كما ان المباريات المتبقية لكلا الفريقين ستكون صعبة ما يجعل نقاط قمة اليوم هامة وتجلب انظار عشاق الكرة المستديرة خاصة وان الكناري لم سيكون امام تحدي الموسم وهو الذي لم يعرف السقوط للرابطة الثانية منذ تاسيسه الامر الذي قد يغيير التوقعات في حالة الخسارة بملعب لهوى سمان.

إيغيل اجتمع مطولا بلاعبيه ورفع من معنوياتهم

عقد المدرب مزيان إيغيل اجتماعا مطولا مع اللاعبين بعد المباراة الودية التي انهزم فيها الدفاع نهاية الأسبوم الماضي بنتيجة هدف لصفر أمام جمعية عين مليلة، حيث عمل على رفع معنوياتهم، كما أشار إلى بعض الأخطاء المرتكبة، وحفزهم على رفع التحدي بما أن مصير الفريق لا يزال بين أيديهم، وهم قادرون على الانتفاضة والرد على كل من شكك في إمكاناتهم، هذا وعرفت المباراة الودية الأخيرة عودة كل من حداد ودمان إلى أجواء المنافسة بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام مولودية الجزائر، بسبب معاناتهما من الإصابة التي أبعدتهما عن التشكيلة لمدة أسبوع، ومن المنتظر أيضا عودة المدافع عايب إلى التشكيلة الأساسية أمام شبيبة القبائل اليوم كذلك بعد استنفاذه للعقوبة التي حرمته من مباراة المولودية، هذا الشيء الذي أراح كثيراً المدرب مزيان إيغيل الذي عانى كثيرا من محدودية التعداد في المباراة الفارطة.

قرعيش:”سنفتح أبواب الملعب مجانا أمام الأنصار”

في تدخل لرئيس فريق دفاع تاجنانت الطاهر قرعيش عبر أمواج إذاعة ميلة الجهوية أمسية الخميس الماضي أكد المعني بأن الفريق مقبل على مباراة هامة جدا اليوم أمام شبيبة القبائل ووصفها ”بمقابلة الموسم”، حيث أن الفوز بها سيعطي الفريق دفعة قوية لتحقيق البقاء والابتعاد عن المرتبة المخيفة التي يحتلها الفريق الآن في سلم ترتيب البطولة، خصوصا وأنها أمام منافس مباشر له على السقوط، وحرص قرعيش على الدور الفعال الذي يلعبه الأنصار في مساندة وتشجيع الفريق حتى يستطيع تحقيق الفوز وإبقاء النقاط داخل الديار، بعدما قررت إدارته فتح أبواب الملعب مجانا للأنصار اليوم من أجل ضمان تواجد جماهيري غفير، حيث قال :” نعول كثيرا على أنصارنا الأوفياء من أجل التوافد بقوة، ليكونوا اللاعب رقم 12 ويساهموا بهتافاتهم وتشجيعاتهم في تحقيق الفوز”.