يحتضن ملعب 5 جويلية مساء اليوم مباراة الداربي المحلي بين الجارين شباب بلوزداد ونصر حسين داي، لحساب الجولة 26 من عمر البطولة المحترفة الأولى ”موبيليس”، حيث يلتقي الفريقان بعيدا عن حسابات السقوط، بعدما ضمن كل منهما البقاء في حظيرة الكبار بشكل رسمي، غير أن اللقاء بين هذين الجارين لطالما كان خاصا وحساسا بشكل مفرط بالنظر إلى الندية الكبيرة بين ناديي الحيين المتجاورين حسين داي وبلوزداد، وهو ما يجعل مباراة اليوم والفوز بها في غاية الأهمية، هذا ويبحث أشبال المدرب المغربي بادو الزاكي أيضا عن تعويض الخسارة الأخيرة في المدية أمام الأولمبي المحلي، بينما يبحث أشبال المدرب الفرنسي ألان ميشال عن تأكيد الفوز الأخير المحقق على حساب شبيبة الساورة، علما أن الفوز قد يقفز بالنصرية أكثر في سلم الترتيب ويقربها من انهاء الموسم في البوديوم وهو الامر الذي سيدخل من اجله رفقاء قاسمي سعيا منهم لتأكيد أحقيتهم.

نعماني يستنفد والنصرية بدون لعريبي وزدام

من المنتظر أن تعرف تشكيلة أبناء لعقيبة اليوم عودة مدافعها القوي نعماني بعد استنفاذه للعقوبة التي حرمته من مباراة أولمبي المدية في الجولة الماضية، وهو ما يعني بأن الزاكي سيعيد زميله خوذي إلى دكة الاحتياط، في حين ستعرف تشكيلة فريق نصر حسين داي تواصل غياب المدافع حمزة زدام المصاب، وسيكون مرفقوا بزميل لعريبي المعاقب آليا من طرف الرابطة بعد تلقيه الإنذار الرابع في مباراة الساورة الأخيرة.

لعقيبة تكسب رهان مباراة الكأس

من جهة أخرى، كشفت مصادر مؤكدة بأن فريق شباب بلوزداد قد كسب رهان نصف نهائي كأس الجمهورية الذي سيخوضه رفقاء يحيى شريف في ملعبهم 20 أوت ببلوزداد يوم السبت 20 ماي المقبل، وهو اللقاء الذي سيستضيف خلاله أبناء لعقيبة الضيف اتحاد بلعباس، حيث تراجعت لجنة تنظيم كأس الجمهورية عن فكرة اجراء اللقاء في ملعب 5 جويلية، كما أشارت نفس المصادر إلى أن اللقاء الثاني من نفس الدور والذي يجمع المولودية بالضيف وفاق سطيف سيجري في ملعب عمر حمادي ببولوغين، في تاريخ لم يحدد بعد، بينما سيجري لقاء النهائي في ملعب 5 جويلية يوم 5 جويلية المصادف لعيد الاستقلال.