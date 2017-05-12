يحتضن ملعب 8 ماي 1945 بسطيف مساء اليوم لقاء الجولة 26 من عمر الرابطة المحترفة الأولى ”موبيليس” بين وفاق سطيف وضيفه اتحاد الحراش، حيث تكتسي المباراة أهمية كبيرة لاسيما لأصحاب الأرض المطالبين بتعويض الخسارة الأخيرة في وهران، الأمر الذي جعل الفارق بين النسر الأسود والملاحق مولودية الجزائر يتقلص إلى ثلاث نقاط فقط، حيث سيكون أشبال المدرب ماضوي اليوم بنية الفوز للتعويض وإعادة تعميق الفارق عن الملاحق العنيد مولودية الجزائر، في حين يبحث الفريق الغارق في المشاكل اتحاد الحراش عن نتيجة إيجابية لمواصلة رحلته في ضمان البقاء، والتفكير بعدها في حل مشاكله وفي الموسم الماضي، علما أن نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت أحداث متسارعة في البيت الحراشي باستعادة الرئيس عبد القادر مانع لمقاليد الحكم في بيت الفريق، ومغادرة الرئيس محمد العايب بالدموع.

مانع يسدد بعض المستحقات العالقة وشارف يواصل المقاطعة

كشفت مصادر مقربة من بيت فريق اتحاد الحراش بان جميع لاعبي الفريق قد تحصلوا على صك مالي بثلاثة أجور أول أمس الخميس، حيث سلمها لهم الرئيس العائد مؤخرا الى رئاسة النادي عبد القادر مانع في مقر شركته ببراقي، وبالتالي استأنف رفقاء يونس التدريبات تحضيرا لمباراة سطيف المنتظرة اليوم، وفي سياق منفصل، توحي كل المؤشرات بعدم عودة المدرب بوعلام شارف للإشراف على العارضة الفنية للفريق لأنه لا يريد العمل مع ادارة مانع، وهذا الاخير لا يريده في الفريق وبالتالي يمكن القول بان ايام المدرب شارف قد انتهت في بيت اتحاد الحراش.

جحنيط الغائب الأبرز وماضوي يطالب بالنقاط الثلاث

من المنتظر أن تكون تشكيلة فريق وفاق سطيف اليوم منقوصة من خدمات لاعبها أكرم جحنيط المعاقب من طرف لجنة الانضباط على خلفية مباراة مولودية وهران الأخيرة، الأمر الذي سيسجعله خارج الحسارات، وفي المقابل يستعيد النسر الأسود خدمات بعض ركائزه في صورة حدوش وناجي بوقروة الذين اشتكوا من إصابات مختلفة خلال الأسبوع الماضي، من جهة أخرى، أكد المدرب خير الدين ماضوي على ضرورة الفوز بنقاط مباراة اليوم بتعويض الخسارة الأخيرة في وهران، حيث أك مرة أخرى بأن مصير اللقب حاليا في يد وفاق سطيف، ولذلك يتعين عليه الفوز بمباراة اليوم وباللقاءين القادمين على الأقل لمواصلة الهروب عن الملاحق اللصيق مولودية الجزائر.