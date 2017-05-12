تغلَّب المنتخب الوطني لكرة اليد، الى الدور نصف النهائي لدورة التضامن الإسلامي الجارية حاليا بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، بعد ان نجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المنافسة، حيث تفوق على أصحاب الارض منتخب أذربيجان بنتيجة (35-22)، في اطار الجولة الثالثة من المسابقة. وفاجأ المنتخب الوطني نظيره الاذربيجاني بأداء رائع، ونجح في التفوق عليه رغم أفضلية الأرض والجمهور لصالح الفريق المنافس، غير أن المنتخب الوطني دخل المباراة بقوة، و أنهى الشوط الأول، متقدمًا (15-11)، قبل ان يحسم تفوقه في الشوط الثاني ويعلن تأهله إلى نصف نهائي الدورة. وكان المنتخب الوطني، قد فاز في المواجهة السابقة على باكستان بفارق ثلاثة اصابات فقط، وخسر في الافتتاح أمام السعودية ، حيث واجه خلالها الفريق الأول للسعودية. واستغلت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد فرصة إجراء الالعاب الإسلامية للمشاركة بمنتخب اقل من 21 سنة الذي يحضر لبطولة العالم لفئته المقررة شهر جويلية القادم بالجزائر و التي سحبت قرعتها الخميس الماضي. وتضم المجموعة الثانية كل من تركيا، المغرب، العراق و الاردن، حيث يتأهل الاول و الثاني عن كل مجموعة الى الدور نصف النهائي من المنافسة.