بعد تأهل الريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الفرنسي يهنئ فاران و يتجاهل بنزيمة

هنأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اللاعب رافائيل فاران، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي. وقام الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر ”تويتر” للتواصل الاجتماعي، بتهنئة فاران، بعد تأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال على حساب أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء الماضي. وتجاهل الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي، ذكر اسم اللاعب الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة، والذي لعب دورًا محوريًا في تأهل ريال مدريد، للنهائي بمساهمة كبيرة في هدف إيسكو في الكالديرون”. وقام أحد الأشخاص بالرد على الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي، وسأل عن عدم تهنئة كريم بنزيمة، أيضًا بالتأهل رفقة فريقه لنهائي دوري الأبطال، ووصف تجاهل بنزيمة بالأمر ”المثير للسخرية”. وقام حساب المنتخب الفرنسي، بالرد قائلا :”نحن نتحدث فقط عن اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب الوطني في العام الماضي”.

كريستيانو رونالدو يهدد عرش ميسي الذهبي

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدّاف ريال مدريد التاريخي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في مسيرته الكروية بعدما سجل ثلاثية في مرمى أتلتيكو مدريد ضمن مباريات نصف نهائي البطولة. ويواجه ريال مدريد نظيره جوفنتوس الإيطالي يوم 3 جوان المقبل في مدينة كارديف الويلزية في نهائي دوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة ”ماركا” الإسبانية أنّه في حال حصل ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، فإن كريستيانو رونالدو سيكون مرشحًا بقوة للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام مما يعني معادلته للرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بالوصول لخمس كرات ذهبية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ خروج برشلونة للمرة الثانية على التوالي من ربع نهائي البطولة أضعف موقف ميسي في المنافسة على الكرة الذهبية، إلا أنّه في حال اقتنص جوفنتوس دوري الأبطال من ريال مدريد ونجح ليو في قيادة البارسا للتتويج بالثنائية المحلية، فسيكون مرشحًا هو الآخر لإضافة الكرة الذهبية السادسة لخزائنه. وأوضحت الصحيفة أنّ ميسي بات قريبًا من معادلة كريستيانو رونالدو في الحصول على الحذاء الذهبي لأربع مرات، إذ يتصدر حاليًا هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة برصيد 35 هدفًا. ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي في النقاط مع ريال مدريد برصيد 84 نقطة، إلا أنّ الملكي لديه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.

جوفنتوس يهنئ مدربه السابق

هنأ نادي جوفنتوس الإيطالي، مدربه السابق أنطونيو كونتي، بعد تتويجه مع فريقه الحالي تشيلسي الإنجليزي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول موسم له مع البلوز. ونشر حساب نادي جوفنتوس الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” تغريدة تهنئة لتشيلسي وأنطونيو كونتي قال فيها :”تهانينا لتشيلسي وأنطونيو كونتي بالنجاح في الفوز بلقب الدوري”. وكان كونتي قد حصد مع جوفنتوس ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي، قبل أن يرحل عن الفريق ويتولى تدريب المنتخب الإيطالي، ثم ينتقل إلى تشيلسي الصيف الماضي. كما قام اللاعب البرازيلي الدولي فيلبي لويس، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الحالي، والذي لعب لتشيلسي في موسم واحد، بتهنئة الفريق على الفوز باللقب. وقال في تغريدة عبر ”تويتر” أيضًا :”تهانينا لتشيلسي على الفوز باللقب، أحسنتم عملًا البلوز”.

بوكيتينو: سيكون من الصعب ألا أبكي اليوم

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، إن فريقه سيتأقلم على اللعب في إستاد ويمبلي، الموسم المقبل، حيث سيخوض هناك مبارياته على أرضه بشكل مؤقت، رغم معاناته على هذا الملعب، في السنوات الأخيرة. وسيودِّع توتنهام، معقله الشهير وايت هارت لين، الذي يلعب عليه منذ 118 عامًا، عندما يخوض هناك المباراة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد اليوم ، قبل أن ينتقل إلى ويمبلي لموسم واحد، بينما سيبني إستاده الجديد في نفس مكان الملعب الحالي. وقال بوكيتينو: ”أنا شخص حساس جدًا، ومفعم بالمشاعر. سيكون من الصعب ألا أبكي اليوم. يعاني المرء من أجل الناس المفعمة بالمشاعر”. وأضاف ”هذا يعني الكثير بالنسبة للمشجعين، لكن أعتقد أن جماهير النادي متحمسة أيضًا لرؤية الإستاد الجديد. هذا لا يعني شعورهم بالسعادة؛ بسبب نهاية حقبة وايت هارت لين، لكن الجماهير متحمسة من أجل مستقبل النادي”. وتابع ”سيكون الأمر مفعمًا بالمشاعر، لكن في الوقت ذاته، سيكون من المثير جدًا رؤية الإستاد الجديد”. لكن توتنهام، يملك في الواقع سجلاً ضعيفًا خلال مبارياته الأخيرة في ويمبلي، إذ فاز مرتين فقط في 10 مباريات وخسر مرتين في نهائي كأس رابطة الأندية، و3 مرات في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرتين في 3 مباريات بدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقال بوكيتينو: ”سنجعل ويمبلي ملعبنا، وسنبدأ الشعور بالراحة هناك. يتعلق الأمر بالتأقلم. عندما نشعر أن ملعبنا هو وايت هارت لين، يكون من الصعب تغيير التفكير. . لكن في الموسم المقبل، لا توجد أعذار”. وأضاف ”لن يكون أمامنا إلا ويمبلي، ولن يكون هناك أي تفكير في خوض بعض المباريات في ويمبلي، وبعض المباريات في وايت هارت لين”.

بايرن ميونيخ يودع بنعطية

وجه كارل هانز رومينغيه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، الشكر للمدافع المغربي مهدي بنعطية ، والذي انتقل بشكل رسمي ونهائي لصفوف جوفنتوس الإيطالي. وفعّل البيانكونيري، بند التعاقد بشكل نهائي في عقد بنعطية، الذي لعب لصفوف النادي الإيطالي هذا الموسم على سبيل الإعارة. وقال رومينغيه، خلال تصريحاته لموقع النادي الرسمي: ”أريد أن أشكر بنعطية على الفترة الناجحه له في بايرن ميونيخ”. وأضاف: ”أتمنى له التوفيق في مستقبله مع جوفنتوس، وبالأخص خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد”. وأشار موقع النادي، إلى أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون يورو، حيث لعب بنعطية موسم على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو، وتمت الصفقة مقابل 17 مليون يورو.

تحديد عدد تذاكر ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

يحظى ريال مدريد بدعم 17 ألف و518 مشجعا في نهائي دوري الأبطال الأوروبي، حيث يواجه جوفنتوس في الثالث من جوان المقبل في كارديف، أقل بمعدل ألفين و32 مشجعا من نهائي ميلانو 2016 أمام أتلتيكو مدريد. وتبلغ سعة ملعب ويلز الوطني، الذي يستضيف النهائي بين ريال مدريد حامل لقب التشامبيونزليغ وجوفنتوس الإيطالي، 74 ألف و500 مقعد ولكن تم تقليص عدد الحضور لـ66 ألف متفرج فحسب لدواع أمنية وأسباب أخرى. وسيكون لدى الفريق الملكي تذاكر دخول من أربع فئات وسبعة أسعار مختلفة تتراوح بين 53. 5 يورو و464. 01 يورو، حسبما أعلن النادي الإسباني. وسيخصص النادي 14 ألف و645 تذكرة للجمهور، بينما تذهب ألفين و873 تذكرة للاعبين والمدربين والموظفين والرعاة والمؤسسة وأشخاص آخرين ذي صلة بالكيان الملكي.

ريال مدريد يكافئ زيدان بعقد جديد

بدأ ريال مدريد الإسباني، مفاوضات تجديد عقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، لينتهي عام 2020 بعدما نجح في قيادة فريقه للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي. وتأهل نادي ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي ليواجه نادي جوفنتوس الإيطالي يوم 3 جوان في مدينة كارديف الويلزية. وأطاح ريال مدريد بجاره أتليتكو بالفوز بنتيجة (4-2) في مجموع المباراتين فيما حجز جوفنتوس مقعده في النهائي على حساب موناكو الفرنسي بتحقيق الانتصار بنتيجة (4-1) مجموع المواجهتين. وذكرت صحيفة ”ماركا” الإسبانية أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يسعى لإضافة عامين في عقد زيدان لينتهي في 30 جوان 2020 بدلًا من 2018، وأنّ النادي أعدّ بالفعل تفاصيل التعاقد كافة في انتظار موافقة زيزو والتوقيع. وحصل زيدان على بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي كما ينافس ريال مدريد على الدوري الإسباني باحتلاله الوصافة بالرصيد ذاته مع المتصدر، برشلونة، 84 نقطة إلا أنّ الملكي لديه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو قد تحسم اللقب لصالحه.

حكم ”الريمونتادا” موقوف رغم نفي اليويفا

لم يستدع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا”، الحكم الألماني، دينيز أيتكين، لأي مباراة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، منذ الجدل التحكيمي الواسع الذي أثاره خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، على ملعب ”كامب نو”، والذي انتهى بفوز البرسا 6-1، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا” المدريدية. وحقق برشلونة أفضل عودة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في الذهاب، قبل أن يحقق الانتصار الكاسح في الإياب. وطلب باريس سان جيرمان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التحقيق مع الحكم، إلا أنّ رئيس ”يويفا”، ألكسندر تشيفرين، رفض رسميًا إيقاف أيتكين في 22 مارس الماضي، لكن الحكم لم يُستدع لأي مباراة أوروبية منذ ذلك الحين. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أيتكين، والحكم اليوناني، تاسوس سيديروبولوس، لم يديرا سوى مباراة واحدة فقط أوروبيًا هذا الموسم، فيما استدعى الاتحاد الأوروبي 8 حكام آخرين في أكثر من مناسبة. وأعلن الاتحاد الأوروبي تعيين الحكم الألماني، فيليكس بريش، لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع بين ريال مدريد الإسباني وجوفنتوس الإيطالي، فيما سيقود السلوفيني دامير سكومينا نهائي الدوري الأوروبي، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأجاكس أمستردام الهولندي.

مدرب لاس بالماس: لست مؤهلاً لقيادة برشلونة

نفى كيكي سيتيين، مدرب لاس بالماس، وجود اتصالات بينه وبرشلونة، لخلافة لويس إنريكي، في تدريب البرسا، مؤكدًا أنّه ليس مؤهلًا بعد لقيادة فريق بحجم البلوغرانا. كان إنريكي، أعلن في فيفري الماضي، رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ما فتح باب التكهنات عن خليفته، خلال الشهور الماضية. وقال سيتيين، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو” الإسبانية،: ”سمعت بالشائعات التي تربطني ببرشلونة، لكني لا أظن أنني في المستوى الذي يجعلني قادرًا على تدريبه”. وأوضح ”خلال وجودي في الليغا لمدة موسمين، فهمت أسلوب لعب النادي الكتالوني، الذي يتخذ من فلسفة الهولندي يوهان كرويف، مرجعًا له”. وتابع: ”الشائعات تتردد في كل مكان، لكني لم أتواصل مع أي فريق لتدريبه، ولن أفكر في هذا الأمر، سوى بعد نهاية الموسم”.

وتحدث سيتيين، عن مواجهة فريقه برشلونة، اليوم في الجولة قبل الأخيرة لليغا، قائلاً: ”لا نخشى المنافس رغم أننا حاليًا في أسوأ فتراتنا، في الوقت الذي توهج فيه البلوغرانا مؤخرًا، لكننا لن نتراخى في المباراة”.

وفاة والد بول بوغبا

أكدت عائلة اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاة والد اللاعب ، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض. وكان بول بوغبا، قد نشر صورة له مع والده في شهر مارس الماضي، وهو يرقد على سرير في مستشفى كان يخضع فيها للعلاج من المرض الذي يعاني منه. وأكدت صحيفة ”ذا صن” البريطانية أن فاسو أنطوان بوغبا، والد لثلاثة أبناء وهم ماثياس وفلورنتين وبول، كان قد حضر إلى مدرجات يورو 2016 بفرنسا الصيف الماضي، لمؤازرة نجله بول مع منتخب الديوك الفرنسي. ويعد بول بوغبا، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث انتقل الصيف الماضي من جوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، في صفقة تجاوزت 105 ملايين يورو.