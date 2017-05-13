عاد فريق اتحاد بلعباس بنقطة من بجاية، بعد التعادل الإيجابي أمام مولودية بجاية بنتيجة (1-1) بملعب الوحدة المغاربية لحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة المحترفة الأولى ”موبيليس”، ودخل أصحاب الأرض بقوة وهددوا مرمى اتحاد بلعباس، حتى تمكنوا من فتح باب التسجيل في الدقيقة 45 عن طريق عبد الفتاح بلقاسمي إسماعيل، ولم تدم فرحة مولودية بجاية طويلا، حيث استطاع اتحاد بلعباس الوصول إلى مرمى الحارس ضيف، وعادل النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق كوربية إلياس، وأصبح في رصيد اتحاد بلعباس 42 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني مولودية الجزائر، أما مولودية بجاية فقد أصبح على بعد خطوات من الدرجة الثانية، علما بأنه يملك حاليا 18 نقطة في رصيده.