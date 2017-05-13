تنقل وفد اتحاد الحراش، إلى مدينة سطيف أول أمس الجمعة، تحسبا للمبارة التي جمعته امس بالوفاق المحلي لحساب الجولة 26 من البطولة المحترفة الأولى ”موبيليس” من دون المدرب بوعلام شارف، وغاب عن وفد الفريق الحراشي، المدرب بوعلام شارف، بعد أن رفض الرئيس الجديد عبد القادر مانع منحه مستحقاته المالية، عكس ما قام به مع اللاعبين، ويرغب رئيس اتحاد الحراش عبد القادر مانع، من خلال هذه الخطوة إلى دفع المدرب بوعلام شارف، إلى الرحيل من الباب الضيق، لاسيما وأنه كان من بين الأسباب التي خلقت المشاكل والفوضى وسط الفريق، بعد رفضه التعامل مع رئيس النادي، في حين أكدت مصادر مقربة من المدرب شارف بأن هذا الأخير لن يتقدم باستقالته ويرغب في تحصيل كل مستحقاته، أو اللجوء إلى لجنة المنازعات، كما يرفض رفضا قاطعا التعامل مع الرئيس مانع، هذا في حين يقف أنصار اتحاد الحراش بكل مشاعرهم واخلاصهم مع المدرب بوعلام شارف الذي حقق مع الفريق هذا الموسم نتائج جيدة بالرغم من كثرة المشاكل التي مر بها اللاعبون والتي كان سببها الثنائي عبد القادر مانع ومحمد العايب من خلال صراعهم على رئاسة الفريق.