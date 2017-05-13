أكد رئيس فريق شباب بلوزداد محمد بوحفص بأن فريقه قد بات جاهز لمواجهة نصف نهائي كأس الجزائر في أي ملعب مضيفا بأنه يمتلك فريقا قادر على المنافسة قاريا، وعقد رئيس شباب بلوزداد، مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بخروبة، أكد من خلاله بأن من يطمع في رئاسة الفريق عليه نسيان ذلك، وقال: ”في الآونة الأخيرة مر الشباب بمرحلة صعبة أدت بنا إلى ضرورة التغيير لإعطاء نفس جديد للفريق، ونرجو من اللاعبين القدامى أن يمدوا لنا يد المساعدة من أجل الوصول إلى الأهداف التي يطمح إليها أنصار الفريق”، وأضاف: ”ولكنني أقول لمن يحلم برئاسة شباب بلوزداد عليه بنسيان ذلك”، وقال بوحفص مخاطبا رجال الإعلام: ”لا تهمكم مستحقات اللاعبين فهذا أمر لا يخص الصحافة وأهل مكة أدرى بشعابها، ولا تنسوا أننا ورثنا 96 مليار سنتيم من الديون العالقة”، وقال أيضا: ”رغم الصعوبات التي وجهناها والضغوطات التي مورست علينا، إلا أننا استطعنا الخروج من أسفل الترتيب ، والكثير من الفرق التي كانت في المراتب الأولى لم تصل إلى نصف نهائي كأس الجزائر، حيث جلبنا خيرة لاعبي الدوري الجزائري في الميركاتو الشتوي الماضي، ونملك فريقا نستطيع المشاركة به في المنافسة الأفريقية”، ووعد رئيس شباب بلوزداد بضخ راتب شهريين في رصيد اللاعبين قبل مباراة نصف نهائي كأس الجزائر أمام اتحاد بلعباس والتي برمجت بتاريخ 20 ماي المقبل، مؤكدا بأن فريقه مستعد لكي يلعب المباراة في أي ملعب حتى إن في كان دولة مالي، ووجه بوحفص انتقادات غير مباشرة لرئيس رابطة دوري المحترفين محفوظ قرباج، الذي اتهمه بتحريض اللاعبين على إيداع شكواهم على مستوى لجنة النزاعات لاستعادة مستحقاتهم المالية، وعلق في هذا الجانب: ”نحن نحترم شخص محفوظ قرباج، ولكن أؤكد لكم أن شباب بلوزداد لا يبيع ولا يشتري المباريات ولسنا بحاجة إلى مساعدة أحد”.