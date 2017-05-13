سيطر العداؤون الكينيون على فعاليات نصف ماراطون بجاية الدولي في طبعته 12، و الذي جرت فعالياته أول أمس، حيث احتكر الكينيون المراكز الثلاث الاولى، والتتويجات التي سلمها وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ولم ينجح الجزائريون في الوصول لمنصات التتويج سواء لدى الرجال او السيدات، وكانت أفضل نتيجة للمشاركة الجزائرية للعداءة كنزة دحماني صاحبة اللقب السنة الماضية، حيث اكتفت بالمركز الرابع هذا العام. وفاز العداء مبيتشي تيتوس بالمركز الأول بتوقيت زمني قدره (1 سا و 1 د و 46 ثا)، فيما حل في المركز الثاني مواطنه كابتون جوزيف، فيما جاء الأثيوبي تولا بيليت في المركز الثالث. و في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى تحطيم المتوج بالسباق العداء الكيني مبيتشي تيتوس، الرقم القياسي لنصف مارطون بجاية، و الذي كان بحوزة الأثيوبي بيروديد ليما الفائز بالنسخة الفارطة، حيث حل أمس في المرتبة الثانية. أما فيما يخص العدائين الجزائريين، فقد سجلنا دخول عداء المنتحب الوطني دلال عبد العميد في المركز الثامن. وفي ما بخصوص السيدات، فعادت المرتبة الأولى للعداءة الكينية ليمون ماريون، بتوقيت قدره (1 سا 11 د 38 ثا)، في حين احتلت الأثيوبيتان جيدو سولتيتورا و باريك ديبلي المركزين الثاني و الثالث على التوالي، في حين حلت العداءة الجزائرية كنزة دحماني في المرتبة الرابعة. جدير بالذكر أن نصف ماراطون بجاية، عرف مشاركة 5575 عداء و عداءة يمثلون 14 دولة من بينها الجزائر، كينيا، اثيوبا، المغرب، تونس وجنوب إفريقيا، كما أعطى شارة انطلاقته وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي، الذي حضر عميلة توزيع الجوائز على الفائزين الأوائل لدى الجنسين، و التي تمثلت في مبالغ مالية تراوحت ما بين ما بين 4 و 60 مليون سنتيم.