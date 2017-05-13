فاز كل من الدارج منصوري عبد الرحمان من نادي سوفاك، وزميله في الفريق منصوري حمزة بسباق المرحلة الأولى للجائزة الكبرى لمدينة وهران في طبعتها ال23 التي جرت على مسلك مغلق طوله 4. 8 كلم بنهج جيش التحرير الوطني واجهة البحر سابقا، على مسافة 86. 4 كلم. وقد قطع خلاله المتسابقون 18 دورة بالنسبة للأكابر، و15 دورة لدى الأواسط، حيث تمكّن الدراج منصوري عبد الرحمان من اجتياز خط الوصول وحيدا، بعدما قطع المسافة في زمن قدره ساعة، 52د و10ثا، متقدما الدراج مهدي حمزة من نادي المجمع الرياضي البترولي، الذي سجل توقيتا ب1سا، 53 د و13ثا، فيما عادت المرتبة الثالثة للدرّاج فلاح عبد الغني من نفس النادي (المجمع البترولي)، الذي قطع هذه المسافة في وقت قدره 1سا، 53د و13ثا. وقد عرف سباق الأكابر، منافسة قوية في بدايته قبل أن يرجح الدراج منصوري عبد الرحمان الكفة لمصلحته، بفضل خبرته الكبيرة، واستعداده الجيد ضاربا الموعد لفوز ثان اليوم، وفي المواعيد الوطنية والدولية القادمة، معترفا بصعوبة المسلك الذي كان زلجا بفعل تساقط الأمطار، التي تسببت في سقوط أربعة دراجين وانسحابهم من السباق. وفي فئة الأواسط، عادت الرتبة الأولى إلى الدراج منصوري حمزة من نادي سوفاك، بعدما قطع المسافة فيظرف 1سا، 30د و10ثا، متبوعا بشرحبيل علاء الدين من نادي القنطرة (بسكرة) بزمن 1 سا، 30د و40 ثا، والدراج شبلاوي أسامة من نادي أسود أطلس البليدة بوقت قدره 1سا، 30 دو50 ثا. ومن المرشح أن يواصل دراجو نادي سوفاك تألقهم، خلال المرحلة الثانية والأخيرة من سباق الجائزة الكبرى لمدينة وهران، التي ستقام اليوم السبت بحي الصديقية على مسلك بطول4. 1 كلم، حيث سيقطع الأكابر 80 كلم في 20 دورة، فيما سيقطع الأواسط 68 كلم في 17 دورة.