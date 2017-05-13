نجح نادي المجمع البترولي لكرة اليد بتأكيد قبضته على لقب البطولة الوطنية الممتازة، وحقق اللقب للمرة 28 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تجاوزه الملاحق وفاق عين التوتة في مباراة مثيرة حسمها المجمع في اللحظات الأخيرة. وترجم المجمع سيطرته على أطوار البطولة هذا الموسم بتحقيق لقب جديد له، وترسيم نفسه بطلا للبطولة الوطنية الممتازة لكرة اليد لموسم ”2016-2017” بعد فوزه على وفاق عين التوتة بنتيجة (25-19) في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس بقاعة برج الكيفان بالجزائر العاصمة لحساب الجولة الأخيرة لمرحلة اللقب. بعد هذا التتويج، يحتفظ المجمع البترولي بلقبه للموسم الثاني على التوالي بعد أن حصد 21 نقطة متقدما كل من شباب برج بو عريريج و وفاق عين التوتة. وبات المجمع البترولي أكثر فريق جزائري تحقيقا للالقاب بعد رفعه تاج البطولة رقم 28 في مشواره والسابع بتسميته الجديدة. يذكر ان المجمع البترولي متأهل ايضا للدور نصف النهائي لكاس الجزائر المقرر الاسبوع المقبل ضد غالي بوفاريك، ويملك فرصة كبيرة من أجل تحقيق الثنائية هذا الموسم، وهو الهدف المسطر من طرف ادارة الفريق، من أجل البصم على نهاية موسم مثالية للفريق.