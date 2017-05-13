قرر رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم خير الدين زطشي ترسيم تعيين المدرب عامر شفيق على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الأولمبي بصوة دائمة، بعد تحقيه بداية موفقة مع الأولمبيين خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية حاليا بمدينة باكو باذربيجان، حيث سيتم ترسيم قرار رئيس الفاف فور عودة المنتخب الاولمبي من مشاركته بدورة الألعاب الإسلامية الحالية. وكان رئيس الفاف، قد عين عامر شفيق مدربا مؤقتا للمنتخب الأولمبي من أجل الاشراف عليه في ألعاب التضامن الإسلامي خلفا للمدرب السابق توفيق قريشي الذي رمى المنشفة واستقال من مهامه، غير أن عامر شفيق نجح في خلافة قريشي وتحقيق بداية رائعة في موعد باكو، حيث تأهل المنتخب الاولمبي إلى نصف نهائي البطولة الإسلامية بفوزين هامين على تركيا وفلسطين. وأوضح خير الدين زطشي لمقربيه، أن المنتخب الاولمبي نجح في ابهار الجميع بأداء جد مقنع ونتيجتين ايجابيتين أمام تركا وفلسطين، رغم قلة التحضير، مشيدا بالمدرب عامر شفيق الذي نجح في ادارة مجموعة من العناصر الشابة، ووظفها في منتخب تنافسي. ويعتمد عامر شفيق على مجموعة كبيرة من لاعبي أكاديمية أتلتيك بارادو، والذي فرضوا أنفسهم بقوة في موعد باكو، وفي مقدمتهم الثنائي الملالي وقعقع، نجمي المنتخب في أول لقائين. وكان زطشي يراهن على مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الاولمبي مستقبلا، غير ان رئيس الفاف تحدث مع مستشريه، وقرر العدول عن موقفه بخصوص استقدام مدرب أجنبي قد لا يلقى الاجماع داخل بيت الفاف، فضلا على أن المدربين الأجنبيين مكلفين وسيرهقون خزينة الفاف. كما شدد زطشي على ضرورة مواصلة المدرب عامر شفيق مهامه في المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية، حيث سيعمل رفقة المدير الفني الجديد فضيل تكنوين، على أن يواصل العل مدربا اولا للمنتخب الاولمبي وقيادته في كأس افريقيا القادمة لأقل من 23 سنة وتصفيات أولمبياد طوكيو 2020، حيث تستهدف الفاف التأهل إلى الاولمبياد للمرة الثانية على التوالي.