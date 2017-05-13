أشاد اللاعب والمدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، علي فرقاني بالعمل الذي يقوم ه خير الدين زطشي على رأس الاتحادية الوطنية منذ تعيينه خلفا لمحمد رواراوة، معتبرا أن زطشي يعرف جيدا كل صغيرة وكبيرة تخص المستديرة وترأسه للفاف سينعكس ايجابا على المنتخب الوطني. وأوضح فرقاني في حديثه مع مجلة ”جون افريك” أن زطشي يراهن على انتفاضة قوية للكرة الجزائرية، وقادر على تحقيق مساعيه، خاصة وان قراراته تسعى لضمان ضمان تطوير جميع المنتخبات الوطنية، وليس فقط المنتخب الاول.

صرح علي فرقاني قائلا:”زطشي يراهن على عودة قوية للمنتخب الوطني، وتطوير مستوى البطولة الوطنية ومنح لاعبيها الفرصة للعب مع المنتخب الأول، كما يعرف الجميع فهو يراهن على التكوين بصورة واضحة”.

”تعيين الكاراز خلق له المشاكل”

وتحدث فرقاني عن قرار تعيين المدرب الاسباني ”لوكاس الكاراز” على رأس العارضة الفنية للخضر، حيث اعتبر فرقاني ان القرار جلب العديد من المشاكل والانتقادات إلى خير الدين زطشي في ظل معارضة العديد من الفنيين الجزائريين لخيار الكاراز. وصرح فرقاني قائلا:”ليس هناك اجماع على اختيار الكاراز مدربا للمنتخب الوطني، كما قلت لكم فان زطشي يعرف جيدا كرة القدم، ويدرك ما يفعله”.

”جون أفريك” تتوقع نجاح زطشي مع الفاف

وسلطت مجلة ”جون أفريك” الضوء على رئيس الفاف خير الدين زطشي، حيث اعتبرت ان بمقدوره تقديم الكثير للكرة الجزائرية، خاصة وانه من الكفاءات الشابة، وسبق له ممارسة كرة القدم. واوضحت المجلة ان تدخل الحديث عن تدخل السلطات لمساعدة خير الدين زطشي للوصول إلى رئاسة الفاف بدلا من روراوة لا يمنع من توقع نجاح زطشي في مهمته على راس الاتحادية.